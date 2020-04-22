Пострадавших от домашнего насилия просят не наказывать за нарушение изоляции. Принятия мер срочной помощи требуют депутаты

«Эту пандемию нам точно придется лечить не один десяток лет, если не примем специальный закон», – 21 апреля приводит слова Оксаны Пушкиной РБК . По словам спикера, даже если полиция выезжает на место и говорит с насильником, «ситуация повторяется снова и снова», ведь в режиме обязательной изоляции жертва просто не может уйти.

Жертв домашнего насилия, которые нарушили режим самоизоляции, попросили не наказывать за это. С инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова. Они потребовали в срочном порядке принять официальные меры и защитить от жестокости пострадавших в семейных конфликтах.

Авторы законопроекта о домашнем насилии предлагают как можно скорее создать убежище для пострадавших, куда возможно будет прийти даже без регистрации, создать координационные центры, которые помогут людям получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также обязать полицию незамедлительно реагировать на жалобы горожан. Такие меры инициаторы просят сделать частью официальных мер по поддержке населения во время пандемии. Не наказывать жертв при этом требуют не только за «незаконный» выход из дома, но и за другие нарушения особых правил, введённых в стране из-за COVID-19.

Вспышку домашнего насилия в период пандемии и режима жёсткого карантина официально признали в ООН. Генеральный секретарь призвал правительства не игнорировать проблему. Медики и полиция, переключившись на обеспечение порядка и соблюдение режима изоляции, всё чаще не могут оперативно поддержать женщин, столкнувшихся с жестокостью со стороны родственников и партнёров.

Несмотря на многочисленные письма правозащитных и общественных организаций, по статистике короторых с насилием сталкивается каждая пятая женщина, принятие специального закона в России не удалось ускорить до вспышки вируса.