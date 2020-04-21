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21.04.2020 23:14
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Гендиректор "Зенита" поддержал идею УЕФА возобновить футбольный сезон

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев прокомментировал рекомендацию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) национальным ассоциациям доиграть свои чемпионаты. В интервью ТАСС

во вторник, 21 апреля, он заявил, что поддерживает эту позицию.

"У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов, где я представляю не только "Зенит", но и российские клубы. После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний", - подчеркнул Медведев.

Отметим, что некоторые европейские чемпионаты уже назвали даты возобновления сезона. В частности, в Германии планируют продолжить 9 мая. В России рассчитывают на промежуток с середины июня по середину июля.

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Комментарии (3)

Balamut
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261000471
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