Гендиректор "Зенита" поддержал идею УЕФА возобновить футбольный сезон

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев прокомментировал рекомендацию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) национальным ассоциациям доиграть свои чемпионаты. В интервью ТАСС
во вторник, 21 апреля, он заявил, что поддерживает эту позицию.
"У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов, где я представляю не только "Зенит", но и российские клубы. После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний", - подчеркнул Медведев.
Отметим, что некоторые европейские чемпионаты уже назвали даты возобновления сезона. В частности, в Германии планируют продолжить 9 мая. В России рассчитывают на промежуток с середины июня по середину июля.