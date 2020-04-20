Чемпионат Германии по футболу возобновится в День Победы

Матчи чемпионата Германии по футболу возобновятся 9 мая. Как заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан в интервью изданию Bild в понедельник, 20 апреля, игры будут проходить без зрителей.

«При условии проведения встреч без зрителей вновь запустить чемпионат окажется возможным. Крайне важно минимизировать риск заражения для всех. Возобновление турнира с 9 мая станет хорошим знаком для миллионов футбольных фанатов, даже если трибуны будут пусты», — сказал Шпан.

Таким образом, чемпионат Германии может стать первым европейским чемпионатом возобновленным после приостановки из-за эпидемии коронавируса. Ранее стало известно, что чемпионат Российской премьер-лиги может начаться в любой из дней в период с середины июня до середины июля.