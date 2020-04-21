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21.04.2020 18:37
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РПЦ просит власти отсрочить выплаты коммунальных платежей. Из-за пандемии не хватает пожертвований

Русская православная церковь просит правительство перенести сроки выплаты коммунальных услуг до момента снятия ограничений из-за коронавируса и возобновления работы соборов. Письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил патриарх Кирилл.

Оплата коммунальных платежей в учреждениях под церковным началом происходит за счёт пожертвований прихожан, и денег теперь не хватает. Обращение с просьбой о мерах поддержки, как 21 апреля утверждает РБК, было составлено ещё 9 апреля.

О сложной ситуации и материальных трудностях говорил и председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, из-за режима самоизоляции и закрытия многих храмов без зарплаты остаются священники и их семьи, потому что общецерковный бюджет также зависит от пожертвований.

В этом году воздержаться от посещения церквей россиян призвали даже на Пасху. РПЦ официально разрешила проводить трансляции служений онлайн и освящать куличи из дома. В Петербурге прихожане, которые всё-таки решили поступить традиционно и прийти в соборы лично, пытались держать рекомендованное расстояние и дожидались своей очереди на улице.

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Комментарии (39)

Павел Михайлов
Яхта гундяева покроет коммуналку на 10 лет вперёд
Russomatroso
Ну,как юридическое лицо РПЦ имеет право на такое обращение,видимо.с другой стороны,ВС не признал короновирус непреодолимой силой.
260786601
Гундяев на "скопленные пожертвования" мог бы лет 10 оплачивать коммунальные платежи не только приходов, но и прихожан...
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