РПЦ просит власти отсрочить выплаты коммунальных платежей. Из-за пандемии не хватает пожертвований

Русская православная церковь просит правительство перенести сроки выплаты коммунальных услуг до момента снятия ограничений из-за коронавируса и возобновления работы соборов. Письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил патриарх Кирилл.



Оплата коммунальных платежей в учреждениях под церковным началом происходит за счёт пожертвований прихожан, и денег теперь не хватает. Обращение с просьбой о мерах поддержки, как 21 апреля утверждает РБК, было составлено ещё 9 апреля.

О сложной ситуации и материальных трудностях говорил и председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, из-за режима самоизоляции и закрытия многих храмов без зарплаты остаются священники и их семьи, потому что общецерковный бюджет также зависит от пожертвований.