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17.04.2020 13:24
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«Общий призыв такой — молиться дома». РПЦ советует прихожанам не идти в церкви на Пасху

Русская православная церковь призывает всех верующих, независимо от региона, молиться дома. Об этом 17 апреля заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишет РИА «Новости».

«Общий призыв сейчас — постараться находиться дома и молиться дома. Но речь не о том, чтобы просто сидеть дома, а молиться. Это для человека особый опыт — молитва дома. Понятно, что в храм мы идем причаститься — это самое главное — и сейчас этого многие лишены, но общий призыв такой — молиться дома. Особенно это касается тех, кто старше 65 лет, и тех, кто в зоне риска, кто обязан находиться на карантине», — подчеркнул Легойда.

Напомним, 19 апреля православные отмечают Пасху. Примерно в половине регионов России богослужения отменены из-за пандемии коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов также призвал верующих остаться дома на Пасху. Ранее петербургская митрополия РПЦ закрыла для прихожан все храмы в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией. Ограничения будут действовать вплоть до 19 апреля.

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Комментарии (5)

Как бы не так.
Продолжают служить с людьми,
И даже работая врачами в Боткина:
https://ahilla.ru/gatchinskoe-blagochestie-kak-svyashhennik-i-vrach-botkinskoj-bolnitsy-ignoriruet-pandemiyu/.
как священник и врач Боткинской больницы игнорирует пандемию
Павел Михайлов
Не надо призывать.Закройте на замок церкви и всё
Athair
Опасная практика - так верующие могут вдруг понять, что для общения с богами храмы не нужны...
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