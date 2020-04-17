«Общий призыв такой — молиться дома». РПЦ советует прихожанам не идти в церкви на Пасху

Русская православная церковь призывает всех верующих, независимо от региона, молиться дома. Об этом 17 апреля заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишет РИА «Новости».



«Общий призыв сейчас — постараться находиться дома и молиться дома. Но речь не о том, чтобы просто сидеть дома, а молиться. Это для человека особый опыт — молитва дома. Понятно, что в храм мы идем причаститься — это самое главное — и сейчас этого многие лишены, но общий призыв такой — молиться дома. Особенно это касается тех, кто старше 65 лет, и тех, кто в зоне риска, кто обязан находиться на карантине», — подчеркнул Легойда.