Bild: Коронавирус отменил «Октоберфест» впервые после войны. Любителей пива в Мюнхене больше не ждут

Главное событие года для жителей Мюнхена и окрестностей — ежегодный фестиваль баварского пива «Октоберфест» — этой осенью не состоится. Об этом 20 апреля сообщает немецкая газета Bild.



По данным издания, соответствующее решение уже принято, премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер официально объявят об отмене праздника на пресс-конференции 21 апреля.

«Октоберфест» в этом году должен был проходить с 19 сентября по 4 октября. Фестивали и концерты в Германии под запретом до конца августа, однако страна уже подготовила план постепенного ослабления коронавирусного режима. Несмотря на это, Зедер на прошлой неделе заявил, что с трудом представляет себе проведение такого масштабного мероприятия и настроен скептически.