Bild: Коронавирус отменил «Октоберфест» впервые после войны. Любителей пива в Мюнхене больше не ждут
Главное событие года для жителей Мюнхена и окрестностей — ежегодный фестиваль баварского пива «Октоберфест» — этой осенью не состоится. Об этом 20 апреля сообщает немецкая газета Bild.
По данным издания, соответствующее решение уже принято, премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер официально объявят об отмене праздника на пресс-конференции 21 апреля.
«Октоберфест» в этом году должен был проходить с 19 сентября по 4 октября. Фестивали и концерты в Германии под запретом до конца августа, однако страна уже подготовила план постепенного ослабления коронавирусного режима. Несмотря на это, Зедер на прошлой неделе заявил, что с трудом представляет себе проведение такого масштабного мероприятия и настроен скептически.
В прошлом году «Октоберфест» собрал более 6 млн человек. Праздник любителей пива ведёт свою историю с 1810 года. В разное время его отменяли из-за войн, эпидемий и инфляции, но после Второй мировой войны — ни разу.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Германии зафиксировано 146,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 4 669 смертей и 91,5 тысячи выздоровевших. По эффективности борьбы с пандемией в рейтинге фонда Deep Knowledge Group страна заняла второе место и уже представила план выхода из режима самоизоляции.