Без резких движений. Страны по всему миру осторожно заговорили о снятии «коронавирусных» ограничений

Власти США и многих стран Европы медленно, но верно дают добро на постепенную отмену жестких ограничений. Первыми к свободе прорвутся регионы, уже показавшие хорошие результаты в борьбе с вирусом. России ослаблять вожжи по европейским критериям пока рановато.

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Европейские страны и США начинают снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с COVID-19. Или, по крайней мере, говорить об этом. Отчасти их подталкивает разрушающаяся на глазах экономика. Всемирная организация здравоохранения призывает государства не спешить, но те в ответ уверяют, что отмена карантинных мер будет происходить медленно и поэтапно, наиболее уязвимые социальные группы и страдающие регионы она затронет в последнюю очередь.

Президент США Дональд Трамп 17 апреля представил стратегию постепенного снятия ограничений в своей стране. Такую возможность получают власти штатов, где ситуация по коронавирусу не вызывает опасений. Принимать решения о сроках губернаторы (как и в России) будут самостоятельно. Очевидно, что в наиболее пострадавших от пандемии регионах, таких как Нью-Йорк, восстановление затянется.



Стратегия по возвращению Америки к нормальной жизни разделена на три основных этапа. На первом жители США все еще должны будут выполнять требования по социальному дистанцированию, особенно это касается уязвимых групп населения. Школы все еще будут закрыты, а визиты к пожилым людям запрещены. На втором этапе предлагается открыть учебные заведения, разрешить людям собираться группами до 50 человек, передвигаться по стране даже без особой необходимости, а также посещать пожилых людей в особых случаях. Третий этап будет связан с отменой ограничений для групп риска при соблюдении ими социального дистанцирования. На этом этапе все учреждения вернутся к работе.

Двумя днями ранее свою дорожную карту по отмене части ограничительных мер в Евросоюзе представила Еврокомиссия (ЕК). Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что введение и снятие карантинных мер — это самостоятельное решение государства, и каждой стране стоит выбрать свой, индивидуальный путь по возвращению к нормальной жизни, поскольку эпидемиологическая ситуация различается от места к месту.



«Когда государства ЕС медленно, шаг за шагом начнут отменять меры, то чрезвычайно важно, чтобы они об этом сообщали Еврокомиссии и соседям. Иначе будут нежелательные последствия», — цитировали фон дер Ляйен в DW.

Чтобы ослабить карантин, в стране должны соблюдаться три главных условия:

первое — должно быть замедлено распространение COVID-19. Оценить это можно по снижению числа новых инфицированных и госпитализаций больных;

второе — количество больничных коек, мест в реанимации, медицинского оборудования и лекарств должно быть достаточным;

третье — существуют масштабные системы массового тестирования и отслеживания контактов с заболевшими, а также возможность изолировать и помочь тем, кто заболеет повторно. Если перенести эти критерии на российскую почву, кажется, что нам выходить из изоляции пока рановато.

В ЕК подчеркивают, что страны, решившиеся на ответственный шаг, должны быть готовы отступить и в любой момент снова ужесточить меры борьбы. Отменять ограничения можно только постепенно. Еврокомиссия рекомендует выводить из изоляции в первую очередь тех, кто не относится к группе риска. Вероятно, поэтому в Дании не побоялись первыми открыть детские сады и школы. Также ЕК рекомендует делать между каждым новым послаблением перерывы, достаточные для того, чтобы оценить последствия, а мобильные приложения для контроля контактов инфицированных — использовать только на добровольной основе.



Германия заняла второе место по эффективной борьбе с пандемией в рейтинге фонда Deep Knowledge Group, уступив Израилю. Канцлер ФРГ Ангела Меркель представила план вывода страны из режима самоизоляции 15 апреля. Первыми обрадовались небольшие непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров — им разрешили возобновить работу при условии соблюдения санитарных требований. Независимо от размера, принимать посетителей смогут автосалоны, книжные и веломагазины, разрешается работа музеев, библиотек и архивов, зоопарков и ботанических садов.

При этом большинство карантинных мер в Германии всё же сохранится до 4 мая. До этой даты, по решению министерства внутренних ФРГ, останется контроль на границах Германии с пятью соседними государствами — Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Школы тоже начнут открываться с 4 мая. Однако о массовых мероприятиях, согласно предварительному плану, придётся забыть до конца лета. Дальнейшие шаги по снятию карантина рассмотрят 30 апреля.



Ближайшие соседи Германии — Швейцария, Австрия, Дания, Люксембург — тоже попали в рейтинг успешных борцов с коронавирусом. В Швейцарии первые ограничения начнут снимать 27 апреля, сообщил канал RTS. В стране откроются парикмахерские, небольшие фермерские торговые точки, станут доступны медицинские кабинеты. Бесстрашная Дания, как уже сообщалось, с 15 апреля открыла детские сады и школы. К работе пока смогли вернуться 35 % учреждений. Инициатива вызвала критику со стороны родителей, которые побоялись выпускать детей из дома, несмотря на профилактические меры — увеличение расстояния между партами до 2 метров и ограничение количества человек в учебных группах.

Лихтенштейн задумался об ослаблении ограничений еще на прошлой неделе. В правительстве сообщили, что окончательное решение может быть принято 20 апреля и оно будет зависеть от действий соседних Швейцарии и Австрии. Предварительно, ограничения в стране могут быть частично сняты в конце апреля.

Австрия стала первой страной, которая представила план смягчения карантина и первой начала применять эти меры. С 14 апреля там открылись хозяйственные магазины. С 1 мая работу продолжат торговые центры и парикмахерские. С середины мая власти разрешили открыться ресторанам, отелям и школам. При этом публичные мероприятия решено пока отложить до конца июня, хотя представители местной футбольной лиги предлагают вернуться к проведению матчей в середине мая. Если это и будет реализовано, футболистам придется обходиться без поддержки зрителей на трибунах.



Дерзкую мысль о возможном возвращении тренировок футбольных клубов с 4 мая высказал Винченцо Спадафора, министр спорта Италии, одной из наиболее сильно пострадавших от коронавируса европейских стран. Таким образом, футбольный сезон может возобновиться к концу мая. При этом местные СМИ сообщают, что болельщикам на футбольные матчи в стране путь будет заказан до 2021 года. Власти некоторых регионов Италии 16 апреля призвали начать смягчение карантинных мер с 4 мая, когда в стране официально закончится срок общенациональных ограничений. В соседней Испании с 13 апреля продолжились строительные работы и открылись некоторые заводы.

Особняком на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Европе стоят такие разные Белоруссия и Швеция, где с начала пандемии жесткие профилактические меры не вводились вовсе. В Швеции, например, выявлено 13216 инфицированных, из них умерли 1400 человек. Это гораздо больше, чем в соседней Дании. Там от вируса скончались 336 человек, а заразились — 7073. Цифры так разнятся, потому что в Швеции не закрывались магазины, рестораны, детские сады, школы и вузы. Власти решили не «ронять кривую», пойти по пути формирования иммунитета у населения.

