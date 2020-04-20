СК проверяет полномочия гендиректора «Адмиралтейских верфей» при расходовании денег Минобороны на проекте подлодки «Варшавянка»

Как сообщает 47news, Следственный комитет Петербурга рассматривает материал проверки о возможном превышении должностных полномочий 63-летним гендиректором «Адмиралтейских верфей» Александром Бузаковым при расходовании 1 миллиарда рублей на разработку 3D-модели подлодки серии «Варшавянка». Материал выделен из дела о хищении аванса Минобороны в отношении погибшего в Крестах владельца компании «НовИТ ПРО» Валерия Пшеничного. В качестве генподрядчика средствами оперировали «Верфи».

Следственный комитет Петербурга в ближайшее время примет решение — возбуждать или не возбуждать уголовное дело, фигурантом которого может стать гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков. В выделенном материале проверки указано, что при заказе разработки 3D-модели новой подлодки топ-менеджер превысил полномочия и был неосмотрителен в расходовании средств гособоронзаказа.

Журналистам удалось ознакомиться с базой для претензий силовиков к фигуре Бузакова.



По мнению предварительного следствия по делу Пшеничного, при согласовании цены контракта Бузаков знал «об отсутствии методических и нормативно-правовых актов, определяющих стандарты работ по трёхмерному моделированию вооружения и военной техники, их трудоёмкости и ценообразование». Якобы понимал, что рыночное регулирование в сфере такого моделирования отсутствует и определение цены может быть произвольным, со ссылкой лишь на уникальность и сложность работ. Также в материале проверки указано, что при заключении контракта у гендиректора было понимание, что на «Адмиралтейских верфях» нет специалистов, способных оценить как предоставленное коммерсантами обоснование цены, так и результат работ.



Указывается и предполагаемый мотив Бузакова — премии за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам года. Так, за 2013 год премия составила 30,7 млн рублей, за 2014 — в два раза больше (64,3 млн), в 2015 — по нарастающей 85,8 млн, в 2016 — по ниспадающей 64,1 млн, а в 2017 — «всего» 33,1 миллиона. То есть 278 миллионов, выяснило следствие.

