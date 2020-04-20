Общежитие № 3 Первого меда стало обсерватором из-за коронавируса у студентов

Первый мед набирает волонтеров для доставки продуктов и медикаментов для студентов и персонала университетского общежития № 3 на Большой Монетной, 34. Там в субботу выявили коронавирус у нескольких студентов.



Сообщение о том, что общежитие стало обсерватором появилось 19 апреля в группе профсоюза вуза в социально сети «Вконтакте».



«На настоящий момент общежитие №3 нашего Университета закрыто на карантин в вязи с выявлением случаев заражения COVID-19 среди проживающих там студентов. Находящимся на карантине необходима поддержка в столь непростой ситуации: многим необходимо приобретать специальные продукты, средства личной надобности или лекарства – и не всегда есть возможность воспользоваться услугами служб доставки. Мы организуем мобильные волонтёрские группы для решения данного вопроса», - говорится в сообщении.

