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20.04.2020 08:20
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Общежитие № 3 Первого меда стало обсерватором из-за коронавируса у студентов

Первый мед набирает волонтеров для доставки продуктов и медикаментов для студентов и персонала университетского общежития № 3 на Большой Монетной, 34. Там в субботу выявили коронавирус у нескольких студентов.

Сообщение о том, что общежитие стало обсерватором появилось 19 апреля в группе профсоюза вуза в социально сети «Вконтакте».

«На настоящий момент общежитие №3 нашего Университета закрыто на карантин в вязи с выявлением случаев заражения COVID-19 среди проживающих там студентов. Находящимся на карантине необходима поддержка в столь непростой ситуации: многим необходимо приобретать специальные продукты, средства личной надобности или лекарства – и не всегда есть возможность воспользоваться услугами служб доставки. Мы организуем мобильные волонтёрские группы для решения данного вопроса», - говорится в сообщении.

В самом общежитии сообщили, что действительно с 18 апреля оно закрыто на карантин, так как Covid-19 выявлен у нескольких студентов. Общее количество заболевших в учреждении отказались сообщили, уточнив только, что это меньше десяти человек. Заболевших увезли в стационары города, специализирующихся на лечение коронавируса. Остальных — оставили в здании.

«Прямого контакта с проживающими в общежитии не будет. Волонтёры будут получать список необходимого к приобретению и денежные средства, после чего покупки будут передаваться через специальный шлюз. Однако все волонтёры будут обеспечены СИЗами для безопасного посещения магазинов и аптек», - сообщает профсоюз.

Самым первым обсерватором в Петербурге в начале марта также стало общежития университета имени Мечникова. По истечении 14 дней в нем не выявили ни одного случая заражения.

На этой неделе должен закончиться карантин и в общежитии колледжа при Политеха, где 10 апреля коронавирус выявили у 17-летнего студента с диабетом.

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Комментарии (1)

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