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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 18:40
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Общежитие колледжа при Политехе временно стало обсерватором из-за студента с положительным тестом на коронавирус

Общежитие № 16 Университетского политехнического колледжа СПбПУ закрылось на время карантинных мероприятий. У 17-летнего студента, здоровье которого ослаблено сахарным диабетом, нашли Covid-19.

Как сообщает 10 апреля пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), общежитие, расположенное по адресу: проспект Энгельса, 129/4, закрыто на вход и выход по рекомендации Роспотребнадзора на 14 дней.

По приказу ректора СПбПУ Андрея Рудского создана координационная группа, которая будет заниматься обеспечением жизнедеятельности общежития из числа сотрудников, оказавшихся внутри корпуса. Уже к пятнице студентам и сотрудникам, проживающим в общежитии, организована доставка питания по комнатам и регулярная уборка помещений с использованием регламентированных дезинфицирующих средств.

«У проживающих внутри корпуса трижды в день измеряется температура, ведется журнал обсерватора», — сообщает пресс-служба.

Обеспечено круглосуточное взаимодействие с районной поликлиникой и городской поликлиникой № 76 для обучающейся молодежи. У проживающих в общежии взяты анализы на коронавирус.

На время карантина проживающие обеспечены необходимой техникой, организовано информирование родителей студентов, проживающих в общежитии. Студентам и сотрудникам оказывается вся необходимая организационная и психологическая поддержка.

Отметим, что в начале марта общежитие СЗГМУ им. Мечникова стало обсерватором из-за коронавируса, который выявили у студента из Италии. Были проверены все 700 человек. Заболевания ни у кого не выявили.

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Комментарии (4)

260861401
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Семицветикк
У проживающих внутри корпуса трижды в день измеряется температура, ведется журнал обсерватора»,

Обеспечено круглосуточное взаимодействие с районной поликлиникой и городской поликлиникой № 76 для обучающейся молодежи.

На время карантина проживающие обеспечены необходимой техникой, организовано информирование родителей студентов, проживающих в общежитии. Студентам и сотрудникам оказывается вся необходимая организационная и психологическая поддержка.
Как минимум 3 ложных пункта.
nuga
1 с короновирусом итальянец не смог заразить 700 человек? Пора снимать все ограничения.
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