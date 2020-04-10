Общежитие колледжа при Политехе временно стало обсерватором из-за студента с положительным тестом на коронавирус
Общежитие № 16 Университетского политехнического колледжа СПбПУ закрылось на время карантинных мероприятий. У 17-летнего студента, здоровье которого ослаблено сахарным диабетом, нашли Covid-19.
Как сообщает 10 апреля пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), общежитие, расположенное по адресу: проспект Энгельса, 129/4, закрыто на вход и выход по рекомендации Роспотребнадзора на 14 дней.
По приказу ректора СПбПУ Андрея Рудского создана координационная группа, которая будет заниматься обеспечением жизнедеятельности общежития из числа сотрудников, оказавшихся внутри корпуса. Уже к пятнице студентам и сотрудникам, проживающим в общежитии, организована доставка питания по комнатам и регулярная уборка помещений с использованием регламентированных дезинфицирующих средств.
«У проживающих внутри корпуса трижды в день измеряется температура, ведется журнал обсерватора», — сообщает пресс-служба.
Обеспечено круглосуточное взаимодействие с районной поликлиникой и городской поликлиникой № 76 для обучающейся молодежи. У проживающих в общежии взяты анализы на коронавирус.
На время карантина проживающие обеспечены необходимой техникой, организовано информирование родителей студентов, проживающих в общежитии. Студентам и сотрудникам оказывается вся необходимая организационная и психологическая поддержка.
Отметим, что в начале марта общежитие СЗГМУ им. Мечникова стало обсерватором из-за коронавируса, который выявили у студента из Италии. Были проверены все 700 человек. Заболевания ни у кого не выявили.