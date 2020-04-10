Общежитие колледжа при Политехе временно стало обсерватором из-за студента с положительным тестом на коронавирус

Общежитие № 16 Университетского политехнического колледжа СПбПУ закрылось на время карантинных мероприятий. У 17-летнего студента, здоровье которого ослаблено сахарным диабетом, нашли Covid-19.



Как сообщает 10 апреля пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), общежитие, расположенное по адресу: проспект Энгельса, 129/4, закрыто на вход и выход по рекомендации Роспотребнадзора на 14 дней.

По приказу ректора СПбПУ Андрея Рудского создана координационная группа, которая будет заниматься обеспечением жизнедеятельности общежития из числа сотрудников, оказавшихся внутри корпуса. Уже к пятнице студентам и сотрудникам, проживающим в общежитии, организована доставка питания по комнатам и регулярная уборка помещений с использованием регламентированных дезинфицирующих средств.