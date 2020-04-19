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Коронавирус в СПб подтверждён еще у 114 пациентов

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 15:42
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Петербуржцы продолжают экспортировать коронавирус. В Тольятти заразилась семья

Общение с петербуржцем стало причиной заражения коронавирусом семьи в Тольятти. Об этом сообщает портал 63.ру 19 апреля.

COVID-19 диагностирован у четырёх членов семьи. Их заразил, вероятнее всего, гражданин, недавно приехавший из Санкт-Петербурга.

Всего в Самарской области коронавирус подтвердился у 79 человек, у 15 — в последние сутки.

Ранее стало известно, что петербуржцы навестили пожилую родственницу в Чудово и заразили её коронавирусом.

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Комментарии (15)

dragvs
Спасибо Путину и его дружкам за праздники и закрытие общаг при университетах!
Анна Эстедт
Слово "петербуржец" уже становится как слово "русский", - лепят на всех.
WuhanRockCafe
При почти 2000 официально инфицированных в городе вероятность заразиться от приезжего петербуржца исчезающе мала.
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