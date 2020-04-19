Петербуржцы продолжают экспортировать коронавирус. В Тольятти заразилась семья

Общение с петербуржцем стало причиной заражения коронавирусом семьи в Тольятти. Об этом сообщает портал 63.ру 19 апреля.



COVID-19 диагностирован у четырёх членов семьи. Их заразил, вероятнее всего, гражданин, недавно приехавший из Санкт-Петербурга.

Всего в Самарской области коронавирус подтвердился у 79 человек, у 15 — в последние сутки.

Ранее стало известно, что петербуржцы навестили пожилую родственницу в Чудово и заразили её коронавирусом.