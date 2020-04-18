Петебуржцы продолжают вывозить коронавирус из города. В Чудово от родственников заразилась пенсионерка, теперь район лидирует по числу заболевших
Петербуржцы, навестившие пожилую родственницу в Чудово, заразили её коронавирусом. Пенсионерка стала первой заболевшей COVID-19 в своём городе. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
На 18 апреля в Чудовском районе уже зафиксировано 18 случаев инфицирования COVID-19. Он лидирует по заболеваемости в Новгородской области, обгоняя областной центр.
Ранее петербуржцы приехали навестить родственника в Великий Новгород. Пенсионер заразился коронавирусом, спасти его не удалось.
Всего в Новгородской области подтверждено 80 случаев COVID-19. Два пациента умерли. Второй скончалась пенсионерка, которая заболела после общения с близкими из Москвы.