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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 15:15
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Петебуржцы продолжают вывозить коронавирус из города. В Чудово от родственников заразилась пенсионерка, теперь район лидирует по числу заболевших

Петербуржцы, навестившие пожилую родственницу в Чудово, заразили её коронавирусом. Пенсионерка стала первой заболевшей COVID-19 в своём городе. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

На 18 апреля в Чудовском районе уже зафиксировано 18 случаев инфицирования COVID-19. Он лидирует по заболеваемости в Новгородской области, обгоняя областной центр.

Ранее петербуржцы приехали навестить родственника в Великий Новгород. Пенсионер заразился коронавирусом, спасти его не удалось.

Всего в Новгородской области подтверждено 80 случаев COVID-19. Два пациента умерли. Второй скончалась пенсионерка, которая заболела после общения с близкими из Москвы.

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Комментарии (9)

gencon
Г-н Никитин себя с Шерлоком Холмсом перепутал?
260565911
Просто люди- дебилы. Вся эта история с короновирусом лишь подтверждает это.
Balamut
Теперь весь медперсонал получит президентские надбавки, которые будут больше их годового дохода....
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