Песков назвал перенос парада Победы непростым решением для Путина
Решение о переносе парада Победы в Москве далось президенту РФ непросто, но в приоритете у главы государства здоровье людей, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт 19 апреля РИА Новости.
Ранее президент Владимир Путин заявил о том, что парад Победы в Москве и шествие «Бессмертного полка» на фоне ситуации с коронавирусом будут перенесены. Вместе с тем глава государства заверил, что эти мероприятия обязательно состоятся. Точную дату в Кремле объявят позднее.
«Праздник святой для всех нас, святой для президента. Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, но он достаточно последователен, для него, ещё раз повторяю, приоритетом является здоровье людей. Но мы всё равно все будем отмечать, как же 9 Мая не отметить, это обязательно», — сказал Песков.