Песков назвал перенос парада Победы непростым решением для Путина

Решение о переносе парада Победы в Москве далось президенту РФ непросто, но в приоритете у главы государства здоровье людей, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт 19 апреля РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин заявил о том, что парад Победы в Москве и шествие «Бессмертного полка» на фоне ситуации с коронавирусом будут перенесены. Вместе с тем глава государства заверил, что эти мероприятия обязательно состоятся. Точную дату в Кремле объявят позднее.