Из-за пандемии коронавируса пасхальная служба в Казанском соборе в Петербурге состоялась без прихожан в ночь на 19 апреля. За непривычной картиной наблюдал корреспондент «Фонтанки».

За последние 30 лет — это первый случай, когда храм закрыт для верующих. Службу прихожане смотрели онлайн. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.



После семидесятилетнего перерыва первая служба в Казанском соборе прошла 4 ноября 1990 года. На литургии присутствовали сотни людей, которые занимали все свободное пространство в храме.