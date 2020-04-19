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19.04.2020 00:32
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Фото дня: Казанский собор в Петербурге впервые за 30 лет закрыт для верующих

Из-за пандемии коронавируса пасхальная служба в Казанском соборе в Петербурге состоялась без прихожан в ночь на 19 апреля. За непривычной картиной наблюдал корреспондент «Фонтанки».

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

За последние 30 лет — это первый случай, когда храм закрыт для верующих. Службу прихожане смотрели онлайн. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

После семидесятилетнего перерыва первая служба в Казанском соборе прошла 4 ноября 1990 года. На литургии присутствовали сотни людей, которые занимали все свободное пространство в храме.

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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Комментарии (6)

Gosoo
Наконец-то мои чувства неверующего не оскорбляются, впервые за 30 лет.
ussr_5e4d4b41561db
интересно, а пока народа нет, власти его хоть додумаются продезинфицировать? ну если в остальное время они не могут это сделать из-за наличия народа, то сейчас, кажется, самое время там всё опрыскать, и навести генеральную уборку (пыль протереть, ковры постирать и т.д..... собор собором, но чистота - залог здоровья.
artt
веры нет.
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