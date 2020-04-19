«Страшная болезнь прикоснулась к нашему народу». Патриарх Кирилл обратился к верующим в пустом храме

Патриарх Московский и всея Руси перед началом пасхального богослужения обратился к верующим, объяснив как COVID-2019 повлиял на праздник.

«Сегодня я обращаюсь к вам в абсолютной тишине, потому что храм пуст», - заявил 18 апреля патриарх Кирилл в своей речи.

По его словам, пустой храм Христа Спасителя - это «необычная и с трудом понимаемая картина» для Пасхи. Он отметил, что это произошло не потому что Россия утратила веру, а из-за того, что «страшная болезнь прикоснулась к нашему народу».

«Необычность этой тяжелой для нас всех ситуации еще более обостряет наше духовное зрение. Еще более обнажает нашу потребность, чтобы исповедовать свою веру», - заявил патриарх, заметив, что верующие сегодня «у экранов телевизоров». Он уверен, что многие будут просить Бога оградить Россию от болезни.