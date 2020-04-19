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19.04.2020 00:08
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«Страшная болезнь прикоснулась к нашему народу». Патриарх Кирилл обратился к верующим в пустом храме

Патриарх Московский и всея Руси перед началом пасхального богослужения обратился к верующим, объяснив как COVID-2019 повлиял на праздник.

«Сегодня я обращаюсь к вам в абсолютной тишине, потому что храм пуст», - заявил 18 апреля патриарх Кирилл в своей речи.

По его словам, пустой храм Христа Спасителя - это «необычная и с трудом понимаемая картина» для Пасхи. Он отметил, что это произошло не потому что Россия утратила веру, а из-за того, что «страшная болезнь прикоснулась к нашему народу».

«Необычность этой тяжелой для нас всех ситуации еще более обостряет наше духовное зрение. Еще более обнажает нашу потребность, чтобы исповедовать свою веру», - заявил патриарх, заметив, что верующие сегодня «у экранов телевизоров». Он уверен, что многие будут просить Бога оградить Россию от болезни.

«Чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь не унесла новые и новые человеческие жизни чтобы она не нанесла иного физического ущерба», - резюмировал патриарх Кирилл.

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Комментарии (7)

Сергей Соколов
А не он ли несколькими днями ранее заявлял, что:
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества"
krasnonosov
"Страшная болезнь"? Еще же совсем недавно была милость или благодать божья. Я запутался.
hal9000
Гораздо страшнее это цены на нефть..и стукачество среди народа на фоне всеобщего психоза....а с вирусом как нибудь справимся..)
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