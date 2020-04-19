«Страшная болезнь прикоснулась к нашему народу». Патриарх Кирилл обратился к верующим в пустом храме
Патриарх Московский и всея Руси перед началом пасхального богослужения обратился к верующим, объяснив как COVID-2019 повлиял на праздник.
«Сегодня я обращаюсь к вам в абсолютной тишине, потому что храм пуст», - заявил 18 апреля патриарх Кирилл в своей речи.
По его словам, пустой храм Христа Спасителя - это «необычная и с трудом понимаемая картина» для Пасхи. Он отметил, что это произошло не потому что Россия утратила веру, а из-за того, что «страшная болезнь прикоснулась к нашему народу».
«Необычность этой тяжелой для нас всех ситуации еще более обостряет наше духовное зрение. Еще более обнажает нашу потребность, чтобы исповедовать свою веру», - заявил патриарх, заметив, что верующие сегодня «у экранов телевизоров». Он уверен, что многие будут просить Бога оградить Россию от болезни.
«Чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь не унесла новые и новые человеческие жизни чтобы она не нанесла иного физического ущерба», - резюмировал патриарх Кирилл.