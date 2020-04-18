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18.04.2020 17:24
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Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей. Помогать будут животным, искусству и продавцам

Премьер-министр Михаил Мишустин снова расширил список пострадавших по причине пандемии коронавируса отраслей экономики. Постановление опубликовано на сайте правительства 18 апреля.

Претерпел изменения раздел «Культура, организация досуга и развлечений» — в него внесли музеи и зоопарки. Кроме этого, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». В него включили торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, а также деталями, узлами и принадлежностями к ним. В этот же раздел добавили торговлю товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

Отрасли, которые нужно спасать во время пандемии, Мишустин назвал в конце марта. Премьер заявил, что правительство окажет им поддержку, и пообещал 2,6 млрд рублей на зарплату сотрудникам.

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Комментарии (1)

Muxpeh
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89
Вот помощь опрашке и другим блошиным рынкам подъехала, официальным белым магазинам фирменной одежды снова облом.
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