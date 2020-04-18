Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей. Помогать будут животным, искусству и продавцам
Премьер-министр Михаил Мишустин снова расширил список пострадавших по причине пандемии коронавируса отраслей экономики. Постановление опубликовано на сайте правительства 18 апреля.
Претерпел изменения раздел «Культура, организация досуга и развлечений» — в него внесли музеи и зоопарки. Кроме этого, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». В него включили торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, а также деталями, узлами и принадлежностями к ним. В этот же раздел добавили торговлю товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.
Отрасли, которые нужно спасать во время пандемии, Мишустин назвал в конце марта. Премьер заявил, что правительство окажет им поддержку, и пообещал 2,6 млрд рублей на зарплату сотрудникам.