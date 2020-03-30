FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 10:46
8
Печать

Мишустин назвал отрасли, которые надо спасать во время коронавируса

Премьер-министр России в понедельник, 30 марта, провел специальное заседание с вице-премьерами по поводу влияния COVID-2019 на экономику.

«В числе наиболее пострадавших от пандемии премьер-министр назвал: транспортную сферу (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов), сферу культуры, досуга и развлечений, сферу физической культуры и спорта, сферу туризма и гостиничного бизнеса, сферу общепита, сферу бытовых услуг, образовательные организации», — сообщает РБК.

По словам Михаила Мишустина, власти собираются оказать этим отраслям поддержку. В частности, авиакомпаниям, вывозящим застрявших в других странах россиян, выделяют 1,5 миллиарда рублей компенсации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Obseerv
А когда будут данные по другим видам деятельности, которые требуют поддержки?
Snaky
А банки?! Банкам кто будет помогать! Это безобразие!
sha_5e4d8c662c249
Медицина пострадала? Нет.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний