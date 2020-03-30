Мишустин назвал отрасли, которые надо спасать во время коронавируса

Премьер-министр России в понедельник, 30 марта, провел специальное заседание с вице-премьерами по поводу влияния COVID-2019 на экономику.



«В числе наиболее пострадавших от пандемии премьер-министр назвал: транспортную сферу (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов), сферу культуры, досуга и развлечений, сферу физической культуры и спорта, сферу туризма и гостиничного бизнеса, сферу общепита, сферу бытовых услуг, образовательные организации», — сообщает РБК.



По словам Михаила Мишустина, власти собираются оказать этим отраслям поддержку. В частности, авиакомпаниям, вывозящим застрявших в других странах россиян, выделяют 1,5 миллиарда рублей компенсации.

