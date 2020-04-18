Куличи у Казанского собора освятили за забором. Прихожанам пришлось ютиться рядом с мусорными баками
Непарадное освящение куличей прошло у Казанского собора в Петербурге 18 апреля. За процессом наблюдал журналист «Фонтанки».
Объявление об освящении куличей, пасох и яиц опубликовано на сайте Казанского собора. Так как из-за пандемии коронавируса посещение храмов запрещено, то религиозную процедуру организовали у собора. Столы для пасхальной снеди разместились рядом со строительным мусором и баками. С утра к собору куличи принесли не более десяти человек. Журналистам процедуру освящения наблюдать не дали, выгнали их за забор.
Сегодня в пустом Казанском соборе встретили Великую субботу. За литургией верующие следили онлайн. Пасхальное богослужение начнётся в 22.00.