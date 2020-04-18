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18.04.2020 13:30
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Куличи у Казанского собора освятили за забором. Прихожанам пришлось ютиться рядом с мусорными баками

Непарадное освящение куличей прошло у Казанского собора в Петербурге 18 апреля. За процессом наблюдал журналист «Фонтанки».

Объявление об освящении куличей, пасох и яиц опубликовано на сайте Казанского собора. Так как из-за пандемии коронавируса посещение храмов запрещено, то религиозную процедуру организовали у собора. Столы для пасхальной снеди разместились рядом со строительным мусором и баками. С утра к собору куличи принесли не более десяти человек. Журналистам процедуру освящения наблюдать не дали, выгнали их за забор.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Сегодня в пустом Казанском соборе встретили Великую субботу. За литургией верующие следили онлайн. Пасхальное богослужение начнётся в 22.00.

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Комментарии (4)

22ilves
Стоять и ждать в толпе - это можно. А в парк на пробежку - нельзя? Эти, которые отцы народа, свежевоцерковленные, хоть в курсе что тело - храм души? И о теле нужно заботиться? И не только - загружая в него гречку?
Павел Михайлов
А где полиция и чиновники? Или только на детской площадке не бояться штрафовать? А церковь оштрафуют, за запрещённое сборище! Вот только попробуйте меня теперь на спортивной площадке оштрафовать.
Peshekhod
Ну а что? Весьма гигиенично и вирусоустойчиво. Всё для пасомых.
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