Семь уфимских медиков ушли в самоволку из закрытой на карантин больницы

Семь медработников сбежали из закрытой на карантин Республиканской больницы им. Куватова в Уфе. Шестерых уже вернули в учреждение.



«Известно, что речь идет о сотрудниках больницы — врачах и другом медперсонале. Они самовольно покинули здание клиники 10 апреля»,— цитирует 18 апреля своего собеседника из надзорных органов Башкирии РИА Новости.



Кировский суд Уфы рассмотрел семь дел об административных правонарушениях. Как выяснилось, они просто решили вернуться домой, не дождавшись повторных результатов анализов на COVID-19. Шестерых пришлось возвращать принудительно.

