FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 10:30
6
Печать

«Вирус может нанести очень серьезный ущерб». COVID-19 оставил первому заболевшему в Севастополе лишь 30% легких

В Севастополе рассказали о состоянии человека, которого в числе первых госпитализировали с COVID-19, а в минувшую пятницу выписали.

«Он был из первой пятерки госпитализированных, и сегодня он покинул больницу, 70% легких — белое пятно, то есть 30% сохранилось. Да, будет регенерация, но насколько быстро она произойдет — непонятно», — цитирует 18 апреля заявление врио губернатора города Михаила Развожаева РИА «Новости».

По его словам, выздоровление заняло несколько недель и больной даже был близок к подключению к аппарату ИВЛ. Для его лечения местные медики связывались с коллегами из столицы.

«Вот в таком состоянии человек выписан. Фактически это инвалидизация. Это вирус, который может нанести очень серьезный ущерб», — отметил Развожаев.

Ранее биологи рассказали, какие органы в первую очередь страдают от коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

NatalyaYa
Нигде, ни в одной статье про болеющих, переболевших коронавирусом, не видела ничего о курящих. Точнее о том, является ли курение, оттягчающим фактором в течение болезни. И сколько умерших курило при жизни? Неужели у табачных компаний настолько сильное лобби или курение уже не портит лёгкие?
dragvs
Не так страшны нарушения, как невозможность из них восстановиться. А с этим вопросом пока неясно.
Petr7
ну и где тут "шапказакидатели" которые против самоизоляции?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний