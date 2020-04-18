«Вирус может нанести очень серьезный ущерб». COVID-19 оставил первому заболевшему в Севастополе лишь 30% легких

В Севастополе рассказали о состоянии человека, которого в числе первых госпитализировали с COVID-19, а в минувшую пятницу выписали.



«Он был из первой пятерки госпитализированных, и сегодня он покинул больницу, 70% легких — белое пятно, то есть 30% сохранилось. Да, будет регенерация, но насколько быстро она произойдет — непонятно», — цитирует 18 апреля заявление врио губернатора города Михаила Развожаева РИА «Новости».



По его словам, выздоровление заняло несколько недель и больной даже был близок к подключению к аппарату ИВЛ. Для его лечения местные медики связывались с коллегами из столицы.

