«Вирус может нанести очень серьезный ущерб». COVID-19 оставил первому заболевшему в Севастополе лишь 30% легких
В Севастополе рассказали о состоянии человека, которого в числе первых госпитализировали с COVID-19, а в минувшую пятницу выписали.
«Он был из первой пятерки госпитализированных, и сегодня он покинул больницу, 70% легких — белое пятно, то есть 30% сохранилось. Да, будет регенерация, но насколько быстро она произойдет — непонятно», — цитирует 18 апреля заявление врио губернатора города Михаила Развожаева РИА «Новости».
По его словам, выздоровление заняло несколько недель и больной даже был близок к подключению к аппарату ИВЛ. Для его лечения местные медики связывались с коллегами из столицы.
«Вот в таком состоянии человек выписан. Фактически это инвалидизация. Это вирус, который может нанести очень серьезный ущерб», — отметил Развожаев.
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