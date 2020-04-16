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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 14:01
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Биологи рассказали, какой урон коронавирус наносит внутренним органам. Страдают лёгкие и мозг

У пациентов, переболевших COVID-2019 в тяжёлой форме, фиксируется уменьшение объёма лёгких и ухудшение работы мозга. Об этом 16 апреля рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло», — цитирует её РИА Новости.

Профессор также отметила, что у больных с тяжелым течением COVID-2019 наблюдаются неврологические проблемы. Например, спутанность сознания и дезориентация у пожилых людей. Многие признаются, что даже после выписки у них остаётся «туман в голове». Биолог добавила, что пока не ясно, как долго будут ощущаться последствия болезни.

Самые актуальные новости о коронавирусе в Петербурге, стране и мире читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

krasnonosov
Да, не парьтесь. В России у 146% мозг и так не запускается в работу с самого рождения и до смерти.
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