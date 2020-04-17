Путин: Россия обязательно победит коронавирус. Если сделает систему медпомощи эффективной и доступной
Президент России Владимир Путин рассказал о своем видении борьбы с COVID-2019 и развитии медицинской системы страны.
«Россия обязательно победит эпидемию. Мы победим, если сделаем систему медпомощи в стране более сильной, эффективной и доступной», — заявил 17 апреля Владимир Путин в ходе совещания по поводу строительства клиник в регионах, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Президент отметил, что его «тревожит» ситуация в некоторых российских регионах. В качестве примера он привел Коми, Иркутскую область и Забайкальский край.
«В регионах нет такого изобилия, которое есть в Москве: коечного фонда, федеральных медучреждений, поэтому там работа должна вестись особенно напряженно», — заметил глава государства, призвав глав регионов действовать «активнее и быстрее».
Он отметил, что правительство сегодня выделило более 36 миллиардов рублей на заявки субъектов РФ. Президент призвал использовать эти деньги «рачительно».
«В ближайшее время будет также сформирован дополнительный федеральный резерв лекарств и оборудования, а также средств индивидуальной защиты для медицинских работников, прошу оперативно отработать механизм направления этих запасов в те регионы и медицинские учреждения, где складывается наиболее сложная ситуация», — подытожил Путин.