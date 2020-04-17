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17.04.2020 17:45
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Путин: Россия обязательно победит коронавирус. Если сделает систему медпомощи эффективной и доступной

Президент России Владимир Путин рассказал о своем видении борьбы с COVID-2019 и развитии медицинской системы страны.

«Россия обязательно победит эпидемию. Мы победим, если сделаем систему медпомощи в стране более сильной, эффективной и доступной», — заявил 17 апреля Владимир Путин в ходе совещания по поводу строительства клиник в регионах, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что его «тревожит» ситуация в некоторых российских регионах. В качестве примера он привел Коми, Иркутскую область и Забайкальский край.

«В регионах нет такого изобилия, которое есть в Москве: коечного фонда, федеральных медучреждений, поэтому там работа должна вестись особенно напряженно», — заметил глава государства, призвав глав регионов действовать «активнее и быстрее».

Он отметил, что правительство сегодня выделило более 36 миллиардов рублей на заявки субъектов РФ. Президент призвал использовать эти деньги «рачительно».

«В ближайшее время будет также сформирован дополнительный федеральный резерв лекарств и оборудования, а также средств индивидуальной защиты для медицинских работников, прошу оперативно отработать механизм направления этих запасов в те регионы и медицинские учреждения, где складывается наиболее сложная ситуация», — подытожил Путин.

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Комментарии (5)

syshsun
А еще...мы построим коммунизм.....а еще...на Марсе построим город-сад...
krasnonosov
С 2005 года в России закрыто более 35 000 крупных и средних заводов. За 20 лет Россия лишилась 38 000 крупных коллективных агрохозяйств. Закрыто 15 600 клубов, 4 300 библиотек, 22 000 детсадов, 14 000 школ. Из работавших в 2000 году 10 700 больниц осталось менее 4 400, от 21 300 поликлиник – менее 16 500.
mynine
Это он себя уговаривает?
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