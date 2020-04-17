Путин: Россия обязательно победит коронавирус. Если сделает систему медпомощи эффективной и доступной

Президент России Владимир Путин рассказал о своем видении борьбы с COVID-2019 и развитии медицинской системы страны.



«Россия обязательно победит эпидемию. Мы победим, если сделаем систему медпомощи в стране более сильной, эффективной и доступной», — заявил 17 апреля Владимир Путин в ходе совещания по поводу строительства клиник в регионах, которое транслировал телеканал «Россия 24».



Президент отметил, что его «тревожит» ситуация в некоторых российских регионах. В качестве примера он привел Коми, Иркутскую область и Забайкальский край.

