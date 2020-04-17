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17.04.2020 16:42
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«Затем вы там и сидите». Путин призвал губернаторов действовать «активнее и быстрее» для борьбы с коронавирусом

Губернатор Владимирской области в ходе совещания по поводу открытия клиник в регионах пожаловался президенту на нехватку оборудования и средств защиты. Путин рекомендовал действовать «активнее и быстрее».

«Во Владимирской области число врачей-инфекционистов составляет 28% от расчетного, врачей-реаниматологов — 53% от потребности, врачей-пульмонологов — 24% <...> Существует необеспеченность медицинских работников средствами индивидуальной защиты», — заявил 17 апреля Владимир Сипягин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в регионе наблюдаются трудности с закупкой противочумных костюмов и респираторов.

«Вы затем там и сидите, чтобы преодолевать все трудности», — парировал президент Владимир Путин.

Он заверил, что деньги, выделенные для регионов, «не разбираются в нужном объеме». Президент заверил, что знает «все трудности». Он призвал регионы действовать «активнее и быстрее».

«Каждый губернатор на своем месте должен понимать. К обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должны быть исполнены», — обратился он к главам регионов.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (19)

Djnyana
Нет вируса! )
WuhanRockCafe
Как был Питер Золушкой при большевиках, так и остался при демократах.
В августе 41-го из Ленинграда спешно вывозили все, что можно, включая продовольствие, поскольку тов. Сталин считал, что город не удержать - вместо помощи просто добили.
Сейчас, аналогично, от Москвы ничего хорошего ждать не стоит построены новые больницы и идет агрессивное переманивание врачей.
Ну и по традиции градоначальник просто диагноз.
izhak
Путин в своём ответе подразумевает, что недостающих врачей можно обучить за несколько дней вместо нескольких лет? Волшебный, просто Волшебный.
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