«Затем вы там и сидите». Путин призвал губернаторов действовать «активнее и быстрее» для борьбы с коронавирусом
Губернатор Владимирской области в ходе совещания по поводу открытия клиник в регионах пожаловался президенту на нехватку оборудования и средств защиты. Путин рекомендовал действовать «активнее и быстрее».
«Во Владимирской области число врачей-инфекционистов составляет 28% от расчетного, врачей-реаниматологов — 53% от потребности, врачей-пульмонологов — 24% <...> Существует необеспеченность медицинских работников средствами индивидуальной защиты», — заявил 17 апреля Владимир Сипягин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, в регионе наблюдаются трудности с закупкой противочумных костюмов и респираторов.
«Вы затем там и сидите, чтобы преодолевать все трудности», — парировал президент Владимир Путин.
Путин жестко высказался по поводу губернаторов регионов, где есть проблемы с борьбой с коронавирусом. "Вы на то и сидите здесь, чтобы преодолевать трудности". pic.twitter.com/0CnzQXoC0w— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 17, 2020
Он заверил, что деньги, выделенные для регионов, «не разбираются в нужном объеме». Президент заверил, что знает «все трудности». Он призвал регионы действовать «активнее и быстрее».
«Каждый губернатор на своем месте должен понимать. К обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должны быть исполнены», — обратился он к главам регионов.
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