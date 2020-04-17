«Затем вы там и сидите». Путин призвал губернаторов действовать «активнее и быстрее» для борьбы с коронавирусом

Губернатор Владимирской области в ходе совещания по поводу открытия клиник в регионах пожаловался президенту на нехватку оборудования и средств защиты. Путин рекомендовал действовать «активнее и быстрее».

«Во Владимирской области число врачей-инфекционистов составляет 28% от расчетного, врачей-реаниматологов — 53% от потребности, врачей-пульмонологов — 24% <...> Существует необеспеченность медицинских работников средствами индивидуальной защиты», — заявил 17 апреля Владимир Сипягин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, в регионе наблюдаются трудности с закупкой противочумных костюмов и респираторов.

«Вы затем там и сидите, чтобы преодолевать все трудности», — парировал президент Владимир Путин.

Путин жестко высказался по поводу губернаторов регионов, где есть проблемы с борьбой с коронавирусом. "Вы на то и сидите здесь, чтобы преодолевать трудности". pic.twitter.com/0CnzQXoC0w — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 17, 2020