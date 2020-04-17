Пикап «Мазда» в Ленобласти ударил встречный самосвал, машины и человека больше нет
Смертельное ДТП произошло минувшим вечером, в темноте, в Выборгском районе Ленинградской области.
Как сообщает 17 апреля отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, накануне около 22:15 на 18-м километре дороги Молодёжное — Верхнее Черкасово, у посёлка Поляны, 59-летний водитель автомобиля Mazda BT-50 на левом закруглении дороги, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Сканию» под управлением 45-летнего мужчины. Водитель «Мазды» скончался на месте.
На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что «Мазда» это пикап, а «Скания» — самосвал. Легковая машина от удара отлетела метров на 30 в своей полосе движения, грузовик слегка съехал на обочину.
По данным «Фонтанки», водитель «Мазды» был жителем города Сортавалы (Карелия), сам автомобиль находится в собственности компании, занимающейся электротехническими товарами. Самосвал принадлежит петербургской организации, его водитель — петербуржец.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.