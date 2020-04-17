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17.04.2020 09:39
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Пикап «Мазда» в Ленобласти ударил встречный самосвал, машины и человека больше нет

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером, в темноте, в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщает 17 апреля отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, накануне около 22:15 на 18-м километре дороги Молодёжное — Верхнее Черкасово, у посёлка Поляны, 59-летний водитель автомобиля Mazda BT-50 на левом закруглении дороги, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Сканию» под управлением 45-летнего мужчины. Водитель «Мазды» скончался на месте.

На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что «Мазда» это пикап, а «Скания» — самосвал. Легковая машина от удара отлетела метров на 30 в своей полосе движения, грузовик слегка съехал на обочину.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

По данным «Фонтанки», водитель «Мазды» был жителем города Сортавалы (Карелия), сам автомобиль находится в собственности компании, занимающейся электротехническими товарами. Самосвал принадлежит петербургской организации, его водитель — петербуржец.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Россиянам главное, что бы в Сирии и Венесуэле были ровные, освещенные, безопасные, современные трассы. На это никаких рублей не жалко.
А в России поездим как-нибудь и по таким объектам по утилизации людей. Россиян новых нарожают.
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