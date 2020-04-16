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16.04.2020 17:45
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Глава Минстроя: Спрос на жилье упал на 30%, ситуация идет по нарастающей

Спрос на жилье в России может упасть на 50% после выхода из режима самоизоляции. Об этом 16 апреля заявил глава Минстроя Владимир Якушев на совещании с президентом, которое транслировал телеканал «Россия-24».

«Сегодня мы наблюдаем, что на рынке во всех субъектах РФ спрос упал уже на 30%. И в дальнейшем мы видим, что такая ситуация будет развиваться по нарастающей. После того, как мы выйдем из режима самоизоляции, наши коллеги говорят, что спрос у нас как минимум может упасть до 50% или больше», — подчеркнул Якушев.

Глава Минстроя попросил президента поддержать отрасль. Напомним, ранее Владимир Путин также констатировал снижение спроса в строительной отрасли, назвав ее при этом локомотивом восстановления экономики.

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Комментарии (2)

SoloWand
Но цены снижать не будут "низачто"
VotONOkak
Чтобы не пришлось «восстанавливать экономику»- её нужно, как минимум, не убивать!!!!!
Наша страна «держится» только за счёт того, что создавалось во времена СССР!!!
Ещё не всё успели развалить, но разворовали/прибрали к рукам все отрасли!!
Только статистику посмотрите за последние 20 лет- сколько было уничтожено заводов и производств по всей стране!!!
А про овощи... самая большая страна в мире по территории покупает овощи из-за рубежа...
У нас после развала союза стало всё стабильно - стабильно под откос!!!
Потому -что воры у власти!! Им не до экономики страны и её жителей/рабов!!!
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