Глава Минстроя: Спрос на жилье упал на 30%, ситуация идет по нарастающей

Спрос на жилье в России может упасть на 50% после выхода из режима самоизоляции. Об этом 16 апреля заявил глава Минстроя Владимир Якушев на совещании с президентом, которое транслировал телеканал «Россия-24».



«Сегодня мы наблюдаем, что на рынке во всех субъектах РФ спрос упал уже на 30%. И в дальнейшем мы видим, что такая ситуация будет развиваться по нарастающей. После того, как мы выйдем из режима самоизоляции, наши коллеги говорят, что спрос у нас как минимум может упасть до 50% или больше», — подчеркнул Якушев.

