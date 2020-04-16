Сотрудники ГИБДД Пушкинского района Петербурга остановили на одной из улиц Павловска «Жигули». Водитель оказался старым знакомым, упрямо попадающимся пьяным за рулем, а машина и вовсе была снята с учёта.



Как сообщает 16 апреля «Дорожный инспектор», около восьми часов вечера 15 апреля у дома 12/15 по Березовой улице инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2106. За рулем был 37-летний мужчина.

Выяснилось, что водитель уже был судим по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), то есть за повторное управлением автомобилем в состоянии опьянения. Тогда же у него изъяли госномера, поскольку машина была снята с учета.