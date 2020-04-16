Водитель «Жигулей» в Павловске «забыл», что номера у него отобрали в ГИБДД, и поставил поддельные
Сотрудники ГИБДД Пушкинского района Петербурга остановили на одной из улиц Павловска «Жигули». Водитель оказался старым знакомым, упрямо попадающимся пьяным за рулем, а машина и вовсе была снята с учёта.
Как сообщает 16 апреля «Дорожный инспектор», около восьми часов вечера 15 апреля у дома 12/15 по Березовой улице инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2106. За рулем был 37-летний мужчина.
Выяснилось, что водитель уже был судим по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), то есть за повторное управлением автомобилем в состоянии опьянения. Тогда же у него изъяли госномера, поскольку машина была снята с учета.
Однако нарушитель не опустил руки и придумал оправдание. По его словам, об изъятии номеров он не помнит. Инспекторам мужчина заявил, что потерял их и поэтому установил подложные. В итоге номера у него снова забрали, машину отправили на спецстоянку, а его самого доставили в дежурную часть ОМВД.
В отношении водителя были составлены административные протоколы за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), установку подложных номеров (ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ) и управление автомобилем с ними (ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ) и вождение без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).
В трезвости задержанного инспекторы тоже усомнились, но пройти медосвидетельствование тот отказался. Так что ему опять грозит статья 264.1 УК РФ.