Петербуржец отделался предупреждением за вечерний алкопроменад в парке «Прудки»

Вечерняя прогулка с другом и алкогольными напитками в парке «Прудки» довела петербуржца до зала суда. От наказания в виде штрафа могла уберечь максимальная откровенность.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 апреля, в минувший вторник горожанин отправился на прогулку в парк «Прудки» на Греческом проспекте.



Там на него был составлен протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое выразилось в пренебрежении запретами и ограничениями властей в связи с распространением COVID-19.

