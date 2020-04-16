Петербуржец отделался предупреждением за вечерний алкопроменад в парке «Прудки»
Вечерняя прогулка с другом и алкогольными напитками в парке «Прудки» довела петербуржца до зала суда. От наказания в виде штрафа могла уберечь максимальная откровенность.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 апреля, в минувший вторник горожанин отправился на прогулку в парк «Прудки» на Греческом проспекте.
Там на него был составлен протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое выразилось в пренебрежении запретами и ограничениями властей в связи с распространением COVID-19.
Жуков признал себя нарушителем и постарался быть максимально откровенным с представителем Фемиды.
«Я был в парке с другом, немного пригубил алкоголя», — заявил он в ходе заседания.
Суд назначил ему наказание в виде предупреждения.
Напомним, ранее за аналогичное нарушение оштрафовали двоих жителей Пушкина. Им придется заплатить за выход на спортплощадки.