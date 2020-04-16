Водителя грузовика, нырнувшего в Невку, предположительно, подвело сердце. На месте работает «Пиларн»
В Большой Невке, куда упал грузовик, устанавливают боновые заграждения, чтобы предотвратить разлив нефтепродуктов. Сотрудники МЧС готовятся к подъёму кабины с тележкой.
«Фонтанка.ру»
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, первоначально разлива не было зафиксировано, но при манипуляциях с рефрижератором и кабиной на поверхности воды появились пятна. На месте работают специалисты ГУП «Пиларн», сотрудники Росприроднадзора контролируют ситуацию. Они останутся до конца операции по подъёму автомобиля.
Легкий кузов, плававший на поверхности, сейчас подогнали к берегу, идёт операция по извлечению со дна реки тягача (кабины с тележкой). Для этого пригнали многотонный кран: обычный может не справиться, рассказывает корреспондент «Фонтанки». После того, как тягач подцепят к крану, начнётся сам подъём.
На месте также работает следователь. Предположительно, водитель грузовика (мужчине, напомним, 41 или 42 года) скончался от сердечного приступа.
По предварительной информации УГИБДД, 16 апреля около 5:45 на Выборгской набережной, 37, мужчина 1978 года рождения на грузовом автомобиле съехал в реку и скончался на месте. Момент ДТП попал на видео.