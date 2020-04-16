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16.04.2020 07:59
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Грузовик съехал в Неву, на набережной лежит погибший. Момент ДТП попал на видео

Крупное ДТП на пустой дороге произошло рано утром 16 апреля в Санкт-Петербурге. Погиб человек.

По данным «Фонтанки», грузовик съехал в Неву 16 апреля около 5:45 на Выборгской набережной, 39. Как видно на записи камеры видеонаблюдения, выложенной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», а затем удалённой, машина двигалась в направлении Ушаковской развязки, ближе к домам, преодолела разделительный барьер, пересекла встречную полосу, на набережной сбила рекламную тумбу и, выломав ограждение, нырнула в воду. В воде она развалилась на две части: тягач с кабиной ушёл на дно, а кузов остался на поверхности.

Кадр из видео&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео vk.com/spb_today
Кадр из видео&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео vk.com/spb_today
Кадр из видео&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео vk.com/spb_today

На место прибыли экстренные службы, МЧС ведут работы в воде. На набережной лежит тело погибшего, передаёт корреспондент «Фонтанки».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

По одной их версий причин ДТП, водитель мог уснуть за рулём.

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