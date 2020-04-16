Грузовик съехал в Неву, на набережной лежит погибший. Момент ДТП попал на видео
Крупное ДТП на пустой дороге произошло рано утром 16 апреля в Санкт-Петербурге. Погиб человек.
По данным «Фонтанки», грузовик съехал в Неву 16 апреля около 5:45 на Выборгской набережной, 39. Как видно на записи камеры видеонаблюдения, выложенной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», а затем удалённой, машина двигалась в направлении Ушаковской развязки, ближе к домам, преодолела разделительный барьер, пересекла встречную полосу, на набережной сбила рекламную тумбу и, выломав ограждение, нырнула в воду. В воде она развалилась на две части: тягач с кабиной ушёл на дно, а кузов остался на поверхности.
На место прибыли экстренные службы, МЧС ведут работы в воде. На набережной лежит тело погибшего, передаёт корреспондент «Фонтанки».
По одной их версий причин ДТП, водитель мог уснуть за рулём.