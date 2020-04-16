Кузов грузовика поднимают из Невки, из утонувшей кабины извлекли погибшего
Прицеп грузовика, ушедшего в Большую Невку (рукав Невы), извлекают из воды с помощью подъёмного крана, передаёт корреспондент «Фонтанки». Погиб, по данным ГИБДД, водитель машины.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, мужчина 1978 года рождения на грузовом автомобиле съехал в реку 16 апреля около 5:45 на Выборгской набережной, 37, и скончался на месте. По данным городского ГУ МЧС, после съезда тягач с водителем затонул. Водолазы ПСС проводят спуски.
Тело погибшего, по сведениям «Фонтанки», спасатели извлекли из кабины.
Движение по набережной в сторону центра, по данным «Яндекса», сейчас затруднено.