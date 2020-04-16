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16.04.2020 08:28
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Кузов грузовика поднимают из Невки, из утонувшей кабины извлекли погибшего

Прицеп грузовика, ушедшего в Большую Невку (рукав Невы), извлекают из воды с помощью подъёмного крана, передаёт корреспондент «Фонтанки». Погиб, по данным ГИБДД, водитель машины.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, мужчина 1978 года рождения на грузовом автомобиле съехал в реку 16 апреля около 5:45 на Выборгской набережной, 37, и скончался на месте. По данным городского ГУ МЧС, после съезда тягач с водителем затонул. Водолазы ПСС проводят спуски.

Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Кадр из видеозаписи момента ДТП в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видеозаписи момента ДТП в vk.com/spb_today
Кадр из видеозаписи момента ДТП в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видеозаписи момента ДТП в vk.com/spb_today

Тело погибшего, по сведениям «Фонтанки», спасатели извлекли из кабины.

Движение по набережной в сторону центра, по данным «Яндекса», сейчас затруднено.

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