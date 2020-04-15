Коронавирус оставил без «работы» и преступников. Зато активизировались кибермошенники
В Министерстве внутренних дел России заявили о снижении преступности на фоне пандемии коронавируса по итогам трех первых месяцев 2020 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства 15 апреля сообщает «Интерфакс».
По информации издания, количество уличных преступлений сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования — на 31,1%, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%».
В целом число зарегистрированных убийств и покушений на убийства уменьшилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 3,3%, разбоев — на 22,4%, грабежей — на 8,4%, присвоений или растрат — на 1,7%, умышленных поджогов — на 1,5%.
Также отмечается снижение преступлений в транспорте, их стало меньше на 10,9%.
Вместе с тем в МВД РФ зафиксировали рост киберпреступности. Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа, пишет агентство.
Напомним, жертвами кибермошенников зачастую становятся и петербуржцы. Так, о новой преступной схеме сегодня сообщил городской оперштаб по борьбе с коронавирусом: на некоторых сайтах предлагают по данным банковской карты получить «QR-код для прохода по городу» или «узнать разрешенную для посещения зону».