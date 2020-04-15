Коронавирус оставил без «работы» и преступников. Зато активизировались кибермошенники

В Министерстве внутренних дел России заявили о снижении преступности на фоне пандемии коронавируса по итогам трех первых месяцев 2020 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства 15 апреля сообщает «Интерфакс».



По информации издания, количество уличных преступлений сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования — на 31,1%, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%».

В целом число зарегистрированных убийств и покушений на убийства уменьшилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 3,3%, разбоев — на 22,4%, грабежей — на 8,4%, присвоений или растрат — на 1,7%, умышленных поджогов — на 1,5%.