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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 14:07
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Петербуржцам предлагают купить «QR-код для прохода по городу». Никакие пропуска пока не введены

Петербургский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассказал о новом виде мошенничества, который злоумышленники придумали во времена пандемии.

«На некоторых сайтах предлагают по данным банковской карты получить «QR-код для прохода по городу» или «узнать разрешенную для посещения зону», — сообщили 15 апреля в оперштабе.

В Санкт-Петербурге сейчас не введены пропуска для перемещения. Информации о том, сколько человек воспользовались услугой мошенников, нет.

Ранее этот вид мошенничества опробовали в Москве, где пропуска продавались через мессенджеры. Также в столице группа людей предлагала приобрести пробирки с неизвестным веществом под видом тестов на коронавирус. Центральный банк России предупреждал о том, что мошенники активизировались во время пандемии. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга зафиксировал попытки злоумышленников попасть в квартиры граждан под предлогом проверки на COVID-2019.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ppky0323
Вот с кого нужно брать пример работы на опережение!
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