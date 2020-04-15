Петербуржцам предлагают купить «QR-код для прохода по городу». Никакие пропуска пока не введены

Петербургский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассказал о новом виде мошенничества, который злоумышленники придумали во времена пандемии.



«На некоторых сайтах предлагают по данным банковской карты получить «QR-код для прохода по городу» или «узнать разрешенную для посещения зону», — сообщили 15 апреля в оперштабе.



В Санкт-Петербурге сейчас не введены пропуска для перемещения. Информации о том, сколько человек воспользовались услугой мошенников, нет.



Ранее этот вид мошенничества опробовали в Москве, где пропуска продавались через мессенджеры. Также в столице группа людей предлагала приобрести пробирки с неизвестным веществом под видом тестов на коронавирус. Центральный банк России предупреждал о том, что мошенники активизировались во время пандемии. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга зафиксировал попытки злоумышленников попасть в квартиры граждан под предлогом проверки на COVID-2019.

