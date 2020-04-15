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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 09:27
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В первый день пропускного режима в московском метро выстроились большие очереди. Люди стоят близко друг к другу

Первый день пропускного режима в Москве, на которую приходится самое большое количество зараженных коронавирусом в России, привел к пробкам и большим очередям на входе в метро. На фотографиях в социальных сетях видно, что люди стоят вплотную и не соблюдают социальную дистанцию в 1,5–2 метра.

Как пишут 15 апреля «Ведомости», пробки образовались практически на всех крупных магистралях в сторону центра: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и др. Инспекторы ГИБДД проверяют пропуски у автомобилистов.

Тем же, у кого нет личного транспорта, приходится ждать продолжительное время, чтобы попасть в подземку, поскольку у них тоже проверяют пропуска. Москвичи выкладывают в социальные сети фотографии, на которых видны очереди, в которых люди стоят очень близко друг к другу. Как утверждают некоторые пользователи соцсетей, в ожидании проверки можно простоять до получаса.

В минувшие выходные мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице цифровые пропуска на поездки в общественном и личном транспорте. Их оформление стартовало с началом этой недели. В первый же день работы сервис по получению разрешений подвергся бот-атаке. Всего московские власти планируют выдать от одного до полутора миллионов пропусков.

По состоянию на 14 апреля в столице насчитывалось 13 002 зараженных коронавирусом нового типа, суточный прирост составил 1489 пациентов.

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Комментарии (3)

gbg
Молодцы! Искусственно создали благоприятные условия для распространения. Ждем массового увеличения числа зараженных в ближайшие две недели в нерезиновой.
***_555
Чинушки молодцы!
Vasilis
Отличная организация людей!
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