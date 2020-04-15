Первый день пропускного режима в Москве, на которую приходится самое большое количество зараженных коронавирусом в России, привел к пробкам и большим очередям на входе в метро. На фотографиях в социальных сетях видно, что люди стоят вплотную и не соблюдают социальную дистанцию в 1,5–2 метра.

Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD

Как пишут 15 апреля « Ведомости », пробки образовались практически на всех крупных магистралях в сторону центра: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и др. Инспекторы ГИБДД проверяют пропуски у автомобилистов.

Тем же, у кого нет личного транспорта, приходится ждать продолжительное время, чтобы попасть в подземку, поскольку у них тоже проверяют пропуска. Москвичи выкладывают в социальные сети фотографии, на которых видны очереди, в которых люди стоят очень близко друг к другу. Как утверждают некоторые пользователи соцсетей, в ожидании проверки можно простоять до получаса.

В минувшие выходные мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице цифровые пропуска на поездки в общественном и личном транспорте. Их оформление стартовало с началом этой недели. В первый же день работы сервис по получению разрешений подвергся бот-атаке. Всего московские власти планируют выдать от одного до полутора миллионов пропусков.



По состоянию на 14 апреля в столице насчитывалось 13 002 зараженных коронавирусом нового типа, суточный прирост составил 1489 пациентов.

