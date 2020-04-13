Первый день работы московского сервиса по выдаче цифровых пропусков начался с бот-атаки. «Хакеры действовали из-за рубежа»
На московскую систему оформления цифровых пропусков была совершена бот-атака. Об этом 13 апреля сообщает столичный оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Оперштаб также пишет, что в связи с нагрузкой на сайт возможно увеличение времени ожидания ответа. Подать заявку также можно через смс-сообщение и на короткий номер 7377 либо по телефону +7 (495) 777–77–77. Однако пользователи сообщают, что и таким образом пропуск получить пока не получается.
Кроме того, власти обратили внимание горожан на то, что все внесенные данные будут тщательно проверяться, и в случае предоставления недостоверной информации пропуск аннулируют, а его владельца привлекут к ответственности.
При выходе на улицу по пропускной системе обязательно нужно иметь при себе паспорт, подчеркнули в мэрии.
Там также добавили, что по состоянию на десять утра было подано 702,3 тысячи заявок на получение разрешения для передвижения. Из них выдано 697,8 тысячи рабочих пропусков.
По словам руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, всего планируется выдать от одного до полутора миллионов подобных документов. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Напомним, столичные власти решились на введение пропускной системы для передвижения по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте из-за большого количества зараженных коронавирусом. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Мера начнет действовать с 15 апреля.