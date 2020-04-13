Первый день работы московского сервиса по выдаче цифровых пропусков начался с бот-атаки. «Хакеры действовали из-за рубежа»

На московскую систему оформления цифровых пропусков была совершена бот-атака. Об этом 13 апреля сообщает столичный оперштаб по контролю за распространением коронавируса.



«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.



Оперштаб также пишет, что в связи с нагрузкой на сайт возможно увеличение времени ожидания ответа. Подать заявку также можно через смс-сообщение и на короткий номер 7377 либо по телефону +7 (495) 777–77–77. Однако пользователи сообщают, что и таким образом пропуск получить пока не получается.

