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14.04.2020 23:12
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Некоторые правительства стран ЕС «испытывают сомнения относительно умственных способностей своих же граждан» и просят не торопиться со смягчением карантина

Еврокомиссия разослала в страны Евросоюза проект дорожной карты, по которой государства должны разработать и постепенно реализовывать меры по восстановлению экономической и общественной жизни в Европе после пандемии. Просят действовать сообща.

Проект мер по выходу из тотального карантина для стран Европы был разослан для ознакомления с ним правительств, доступ к нему получили и редакции некоторых СМИ. Как пишет 14 апреля РБК со ссылкой на Financial Times, рост числа заболевших со снятием ограничений неизбежен, и поэтому, прежде чем возвращаться к обычной жизни, правительства стран должны убедиться, что их системы здравоохранения смогут помочь новым заболевшим.

Еврокомиссия попросила членов союза заранее предупреждать об изменениях в режиме карантина, смягчать его постепенно и защитить тех, кто находится в группе риска.

Уточняется, что некоторые страны Евросоюза просят подождать с тем, чтобы делать какие-то существенные заявления о возможных отменах ограничений, так как многие политики «испытывают сомнения относительно умственных способностей своих же граждан» и хотят избежать ситуации, в которой люди начнут нарушать «вообще все рекомендации».

Как еще в марте заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, странам ЕС необходимо координировать свои действия, чтобы в итоге принятые на сегодняшний день «жесткие меры» не оказались бессмысленными.

Напомним, петербуржцы с каждым днем все меньше соблюдают рекомендации по самоизоляции — к вечеру 14 апреля индекс самоизоляции «Яндекса» составлял 2,6 балла из пяти.

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Комментарии (4)

260899531
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Локс
Можно и наоборот сказать. Некоторые граждане испытывают сомнения относительно умственных способностей своих же правительств...
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