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14.04.2020 15:31
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Заблудившаяся зима нашла дорогу к Петербургу. В город нагрянул апрельский снегопад

С опозданием в несколько месяцев погода балует петербуржцев снегом. Его ждали в новогодние праздники, теперь приходится наблюдать из окон.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

«Фонтанка.ру»

Фотографии снегопада, который засыпает город в середине весны, 14 апреля выкладывают в соцсетях. Судя по ракурсу, большинство вынужденно любуются капризами погоды в условиях самоизоляции. Особо истосковавшиеся по прогулкам лепят снеговика на подоконнике.

По данным синоптиков, сейчас в Петербурге плюс 2,4 градуса тепла, а по ощущениям — все минус два. На вторник городу обещали дождь, местами переходящий в мокрый снег, и отставание на 2–3 градуса от климатической нормы. Благодарить за погоду стоит циклонический вихрь, подсказывает синоптик, ведущий специалист центра ФОБОС, Михаил Леус.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Раньше бабушки погоду обсуждали а теперь 20 -30 летние..
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