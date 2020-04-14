Заблудившаяся зима нашла дорогу к Петербургу. В город нагрянул апрельский снегопад
С опозданием в несколько месяцев погода балует петербуржцев снегом. Его ждали в новогодние праздники, теперь приходится наблюдать из окон.
«Фонтанка.ру»
Фотографии снегопада, который засыпает город в середине весны, 14 апреля выкладывают в соцсетях. Судя по ракурсу, большинство вынужденно любуются капризами погоды в условиях самоизоляции. Особо истосковавшиеся по прогулкам лепят снеговика на подоконнике.
По данным синоптиков, сейчас в Петербурге плюс 2,4 градуса тепла, а по ощущениям — все минус два. На вторник городу обещали дождь, местами переходящий в мокрый снег, и отставание на 2–3 градуса от климатической нормы. Благодарить за погоду стоит циклонический вихрь, подсказывает синоптик, ведущий специалист центра ФОБОС, Михаил Леус.