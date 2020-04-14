«Отменить санкции из-за коронавируса». Россия и страны ЕАЭС предложили свое видение борьбы с пандемией
Главы стран Евразийского экономического союза приняли заключение по итогам заседания, которое состоялось в формате видеоконференции.
«Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-2019 <...> Призываем все государства поддержать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции», — говорится 14 апреля в итоговом заявлении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Лидеры стран ЕАЭС также подчеркнули «преимущества интеграции», которые помогут побороть COVID-2019. В частности, они договорились об оказании содействия друг другу в борьбе с пандемией.
Владимир Путин уверен, что для противодействия потребуются «экстраординарные меры».