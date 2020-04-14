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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 13:17
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«Отменить санкции из-за коронавируса». Россия и страны ЕАЭС предложили свое видение борьбы с пандемией

Главы стран Евразийского экономического союза приняли заключение по итогам заседания, которое состоялось в формате видеоконференции.

«Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-2019 <...> Призываем все государства поддержать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции», — говорится 14 апреля в итоговом заявлении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Лидеры стран ЕАЭС также подчеркнули «преимущества интеграции», которые помогут побороть COVID-2019. В частности, они договорились об оказании содействия друг другу в борьбе с пандемией.

Владимир Путин уверен, что для противодействия потребуются «экстраординарные меры».

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Комментарии (11)

Stargazer_5e4cc3b703773
Куча красивых слов, не несущих никакой смысловой нагрузки. Не прокатит, никто ничего отменять не будет.
Antivse
Зачем их отменять, если очень полезны и делают нас всех только сильнее?
155296642
Скоро введут санкции против России. За плохую борьбу с коронавирусом.
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