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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 13:01
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«Требуются экстраординарные меры». Путин рассказал о разработке вакцины от коронавируса и желании ею поделиться

Президент России во время видеосаммита ЕАЭС отметил негативное влияние COVID-2019 на всю мировую экономику.

«Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни, причем практически во всем мире <...> Требуются экстраординарные меры, чтобы остановить инфекцию. <...> Россия активно работает над лекарственными специальными средствами для борьбы с пандемией. Над вакцинами. Действительно, работа идет хорошо. И я надеюсь, мы с вами сможем поделиться полученными результатами», — заявил 14 апреля Владимир Путин в своем обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, COVID-2019 сказался на экономике, социальной сфере, мобильности населения. Особенно он отметил существенную нагрузку на медицинскую систему. Президент уверен, что противостоять пандемии можно только объединив усилия, особенно в рамках ЕврАзЭС.

Глава государства также подчеркнул, что объем средств на «минимизацию негативных последствий» пандемии в РФ достиг уже 1,2 % ВВП.

Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за инициативу о проведении видеоконференции.

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Комментарии (8)

efela
Т.к. вакцину разрабатывают на коленке, и времени на ее проверку и испытания нет, большие вопросы к ее эффективности и безопасности.
Вообще понты и очковтирательство нашего руководства наносит потрясающий вред гражданам страны.
SNOW
Вакцину тоже небось сам разрабатывал?
Kezevo
Так надо скорее отправлять в США и Европы, пусть чиновники на своих детях пробуют , чем потом простых людей калечить будут.
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