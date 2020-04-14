«Требуются экстраординарные меры». Путин рассказал о разработке вакцины от коронавируса и желании ею поделиться

«Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни, причем практически во всем мире <...> Требуются экстраординарные меры, чтобы остановить инфекцию. <...> Россия активно работает над лекарственными специальными средствами для борьбы с пандемией. Над вакцинами. Действительно, работа идет хорошо. И я надеюсь, мы с вами сможем поделиться полученными результатами», — заявил 14 апреля Владимир Путин в своем обращении, которое транслировал телеканал « Россия 24 ».

Президент России во время видеосаммита ЕАЭС отметил негативное влияние COVID-2019 на всю мировую экономику.

По его словам, COVID-2019 сказался на экономике, социальной сфере, мобильности населения. Особенно он отметил существенную нагрузку на медицинскую систему. Президент уверен, что противостоять пандемии можно только объединив усилия, особенно в рамках ЕврАзЭС.

Глава государства также подчеркнул, что объем средств на «минимизацию негативных последствий» пандемии в РФ достиг уже 1,2 % ВВП.

Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за инициативу о проведении видеоконференции.