Полиция задержала стрелка с овощебазы в Купчино
Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга задержали предполагаемого стрелка с овощебазы на Салова. 29-летнего Фейруза оперативники взяли под руки у дома № 35 по улице Пражской.
Как стало известно «Фонтанке», петербургский бизнесмен с восточными корнями уехал в отдел в ночь на 14 апреля. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
По данным СПАРК, Фейруз Гасанов родился в азербайджанском селе Беджираван, в Петербурге владеет двумя продуктовыми магазинами.
Напомним, предприниматель интересен полиции в рамках уголовного дела о хулиганстве. Правоохранители считают, что именно этот гражданин стрелял в ногу своему 45-летнему земляку на овощебазе в Купчино. Вычислили его просто — открывший огонь бросил на месте машину, на которой приехал, а в ней лежали документы — паспорт и разрешение на травматический пистолет.