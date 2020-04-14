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14.04.2020 09:03
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Полиция задержала стрелка с овощебазы в Купчино

Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга задержали предполагаемого стрелка с овощебазы на Салова. 29-летнего Фейруза оперативники взяли под руки у дома № 35 по улице Пражской.

Как стало известно «Фонтанке», петербургский бизнесмен с восточными корнями уехал в отдел в ночь на 14 апреля. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

По данным СПАРК, Фейруз Гасанов родился в азербайджанском селе Беджираван, в Петербурге владеет двумя продуктовыми магазинами.

Напомним, предприниматель интересен полиции в рамках уголовного дела о хулиганстве. Правоохранители считают, что именно этот гражданин стрелял в ногу своему 45-летнему земляку на овощебазе в Купчино. Вычислили его просто — открывший огонь бросил на месте машину, на которой приехал, а в ней лежали документы — паспорт и разрешение на травматический пистолет.

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Комментарии (4)

Киркор_Филиппов
Присвоить звание почетного гражданина Санкт-Петербурга, а на родине, в селе Беджираван установить бюст.
bebop
Оставить на месте документы? Похоже на нелепую подставу.
aaignat
Петербургский бизнесмен стрелял в ногу своему земляку...
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