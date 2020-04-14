Полиция задержала стрелка с овощебазы в Купчино

Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга задержали предполагаемого стрелка с овощебазы на Салова. 29-летнего Фейруза оперативники взяли под руки у дома № 35 по улице Пражской.



Как стало известно «Фонтанке», петербургский бизнесмен с восточными корнями уехал в отдел в ночь на 14 апреля. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.



По данным СПАРК, Фейруз Гасанов родился в азербайджанском селе Беджираван, в Петербурге владеет двумя продуктовыми магазинами.

