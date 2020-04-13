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13.04.2020 09:03
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На овощебазе в Купчино вопросы снова решали с оружием. Стрелявший оставил на месте паспорт и разрешение на пистолет

Очередной конфликт на продуктовой базе в Купчино закончился стрельбой и госпитализацией. Пострадал гражданин бывшей союзной республики СССР.

Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, накануне вечером полиция Фрунзенского района возбудила уголовное дело по статье «хулиганство». Поводом послужила стрельба на Салова, 52. Там у склада около трёх часов дня 45-летний мужчина с азербайджанским паспортом повздорил с малознакомым «Фейрузом» и его другом. Спор длился недолго: вскоре первый из оппонентов ударил коммерсанта кулаком в лицо, а после начал убегать. Отбежав на некоторое расстояние, Фейруз достал травматический Grand Power и выстрелил в ногу «врага».

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Стрелка с товарищем ищут. Известно, что на базу они приехали на BMW, зарегистрированном на жителя Петербурга. Любопытно, что объявленный в розыск 29-летний Фейруз оставил на месте свой кошелёк с паспортом и разрешением на пистолет, а также мобильник.

Конфликты на купчинской овощебазе нельзя назвать редким явлением. Например, минувшим летом мы рассказывали историю, в которой тоже были BMW и оружие ограниченного поражения.

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