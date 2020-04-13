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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 16:14
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Власти Ульяновской области ввели обязательное ношение масок в публичных местах

Власти Ульяновской области ввели обязательное ношение масок в публичных местах в целях сдерживания дальнейшего распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Морозов. Об этом 13 апреля сообщает «Коммерсант».

По информации издания, новым требованием жителям региона вменяется в обязанность носить индивидуальные средства защиты органов дыхания «в местах массового пребывания и общественном транспорте».

Ранее губернатор ввел рекомендации по ношению масок в магазинах и аптеках. При этом следить за соблюдением требований должны сами торговые компании и организации сферы услуг, уточнил «Ъ».

Со ссылкой на представителя в государственно-правовом управлении администрации губернатора издание также пишет, что за отказ от ношения медизделия и неисполнение соответствующих требований со стороны организаций предусмотрен штраф, согласно статье 20.6 КоАП.

«Коммерсант» проверил наличие масок в аптеках Ульяновской области. Выяснилось, что они есть в государственных сетях, но полностью отсутствуют в частных. В фирменных магазинах фабрик «Бостон» и «Русь» подобный товар продается свободно без ограничений по цене от 20 рублей за штуку, добавил «Ъ».

Согласно последним данными, в регионе выявлено 86 заболевших коронавирусом.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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