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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 15:53
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Путин призвал для борьбы с коронавирусом задействовать средства Минобороны

Опыт Министерства обороны призвал использовать в борьбе с коронавирусом в российских регионах президент Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на онлайн-совещании с членами правительства 13 апреля.

«Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны работают, и работают достаточно эффективно, за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что во многих регионах ведомство ведёт строительство инфекционных медицинских учреждений. Такой госпиталь строится в круглосуточном режиме в Пушкине.

По оценке президента, ситуация с коронавирусом в России меняется в худшую сторону, ближайшие недели станут определяющими.

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Комментарии (3)

SNOW
а что, идея хорошая. Средств из бюджета на минобороны выделяется немеряно, толку от них никакого, воруют по-черному, так что лучше задействовать их на что-то нужное.
WuhanRockCafe
Коли ты в Расее власть,
Дак и правь Расеей всласть
(с) Сказ про Федота Стрельца

Призвал он, паимаишь.
Кого призвал, кому куда бежать и чего делать?
Не знаешь что делать, боишься взять на себя ответственость- уйди в отставку, пусть Мишустин рулит, он с виду мужик решительный.
ТакБываетЭтоРоссия
Плохо жить в России, очень плохо...
Надо не короновируса бояться, а жить в поставленных условия в России. Выживаем во все времена. Сейчас период выживания, действительно достиг красного уровня(.
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