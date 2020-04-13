Путин призвал для борьбы с коронавирусом задействовать средства Минобороны

Опыт Министерства обороны призвал использовать в борьбе с коронавирусом в российских регионах президент Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на онлайн-совещании с членами правительства 13 апреля.



«Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны работают, и работают достаточно эффективно, за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь», — заявил Путин.

