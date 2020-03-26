Шойгу рассказал о круглосуточном строительстве госпиталя в Пушкине. Работы закончат к середине мая

Согласно стенограмме заседания, на 16 инфекционных центров министерству были выделены 8,8 млрд рублей. Их общая емкость — 1600 койко-мест. «Мы приступили к возведению шести центров в Западном военном округе, это Одинцово, Подольск в Московской области, Нижний Новгород, Смоленск, Калининград, Пушкин в Ленинградской области», — рассказал Шойгу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании правительства 26 марта рассказал о строительстве 16 медицинских центров в 15 регионах. Деньги на них выделили на прошлой неделе, в списке — строящийся объект в Пушкинском районе.

Напомним, ранее жители Пушкинского района заметили начавшуюся стройку рядом с 442-м окружным военным госпиталем. Работы не останавливаются даже на ночь. Пресс-служба Западного военного округа назвала это плановыми мероприятиями капитального строительства.

Кроме ЗВО, три центра построят в Южном военном округе (Ростов-на-Дону, Севастополь, Волгоград), три — в Центральном (Новосибирск, Омск, Оренбург), четыре — в Восточном (Улан-Удэ, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск).

Работы начались 20 марта, в них задействованы почти 3 тысячи человек. До 30 апреля предполагается завершить первый этап: в него входят восемь центров в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. Пушкинский центр относится ко второму этапу — его с оставшимися объектами надо ввести до 15 мая.

Напомним, по словам Шойгу, в армии было проведено уже более 3 тысяч тестирований на COVID-2019, результат отрицательный. Для выявления коронавируса будет развернуто 15 многофункциональных мобильных модульных комплексов.