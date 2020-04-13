Петербургских детей, о которых некому позаботиться из-за COVID-19 в семье, могут разместить в городских приютах
Социальный блок Смольного готов принимать в городских приютах детей, в чьих семьях есть подтвержденный диагноз COVID-19. Пока не приходилось.
О такой возможности в ходе заседания правительства 13 апреля рассказал глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков. Он уточнил, что места в приютах могут предоставляться после прохождение медицинского обследования. Речь идет о ситуациях, при которых за ребенком некому следить после госпитализации родственников. «Фонтанке» Ржаненков уточнил, что пока таких случаев в городе не было.
В Петербурге за последние сутки зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусом.
Всего по России, по данным Роспотребнадзора, подтверждено 2558 новых случаев Covid-19 в 62 регионах. В северной столице 678 больных .
«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуаций, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.