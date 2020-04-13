Петербуржцы начали выходить из самоизоляции с оружием. Некоторых на прогулку и стрельбу толкает алкоголь

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, со звуков стрельбы началось воскресное утро жителей улицы Маршала Тухачевского. О начале нового дня их оповестил 39-летний выпивший сосед, который с восходом солнца пошел на прогулку с травматическим пистолетом в руках. Следующие несколько часов он провел в отделении полиции.

Вынужденная изоляция и большое количество алкоголя заставили нескольких владельцев оружия расчехлить пистолеты и ружья и отправиться на улицу. Подобные случаи были зафиксированы в минувшие выходные как Петербурге, так и Ленобласти.

Чуть позже в полицию обратился 28-летний петербуржец с Искровского проспекта, который сам заявил о том, что стрелял из пистолета на улице. По его словам, он был вынужден взяться за оружие, так как неизвестные агрессоры не давали ему пройти к собственному автомобилю. Стрелок раскаялся в своем поступке.



Ранее примерно по такому же сценарию прошел субботний вечер 37-летнего жителя Кировска. Полицейские задержали его после массовых жалоб горожан на то, что тот пьяным разъезжал на своей машине и стрелял по видимым только ему целям из охотничьего ружья «Байкал». Из машины он выскочил у здания суда на улице Новой и якобы продолжил палить, бегая через перекрёсток.



Еще один случай произошел в минувшие выходные на территории одной из баз отдыха в Сосновом Бору, где стрельбой обернулся конфликт между арендаторами дома. Последний был разделен на две части — в одной самоизолировались две семьи, а в другой отдыхала пьяная компания молодых людей. Поводом для стычки стала громкая музыка. Когда очередные попытки утихомирить выпивших соседей не увенчались успехом, глава одного из семейств взялся за пистолет и произвел несколько выстрелов в пол. Полиция проводит проверку.

