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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 10:38
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Петербуржцы начали выходить из самоизоляции с оружием. Некоторых на прогулку и стрельбу толкает алкоголь

Вынужденная изоляция и большое количество алкоголя заставили нескольких владельцев оружия расчехлить пистолеты и ружья и отправиться на улицу. Подобные случаи были зафиксированы в минувшие выходные как Петербурге, так и Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, со звуков стрельбы началось воскресное утро жителей улицы Маршала Тухачевского. О начале нового дня их оповестил 39-летний выпивший сосед, который с восходом солнца пошел на прогулку с травматическим пистолетом в руках. Следующие несколько часов он провел в отделении полиции.

Чуть позже в полицию обратился 28-летний петербуржец с Искровского проспекта, который сам заявил о том, что стрелял из пистолета на улице. По его словам, он был вынужден взяться за оружие, так как неизвестные агрессоры не давали ему пройти к собственному автомобилю. Стрелок раскаялся в своем поступке.

Ранее примерно по такому же сценарию прошел субботний вечер 37-летнего жителя Кировска. Полицейские задержали его после массовых жалоб горожан на то, что тот пьяным разъезжал на своей машине и стрелял по видимым только ему целям из охотничьего ружья «Байкал». Из машины он выскочил у здания суда на улице Новой и якобы продолжил палить, бегая через перекрёсток.

Еще один случай произошел в минувшие выходные на территории одной из баз отдыха в Сосновом Бору, где стрельбой обернулся конфликт между арендаторами дома. Последний был разделен на две части — в одной самоизолировались две семьи, а в другой отдыхала пьяная компания молодых людей. Поводом для стычки стала громкая музыка. Когда очередные попытки утихомирить выпивших соседей не увенчались успехом, глава одного из семейств взялся за пистолет и произвел несколько выстрелов в пол. Полиция проводит проверку.

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Комментарии (3)

ahiir
Тут один экономист предлагает каждому дать по 20 тысяч. Многие просто пропьют. Правительство делает правильно. отпуская деньги по ходу
событий. И траты будут возрастать...
И паникеры среди писателей... Хаха, писатели: Донцова, Макаревич.
познер! Конец света!
260876781
"Чуть позже в полицию обратился 28-летний петербуржец с Искровского проспекта, который сам заявил о том, что стрелял из пистолета на улице. По его словам, он был вынужден взяться за оружие, так как неизвестные агрессоры не давали ему пройти к собственному автомобилю. Стрелок раскаялся в своем поступке."
- Какой проступок???
- Он защищал своё здоровье и жизнь!
- В соответствии с законом, он заявил в полицию о факте применения оружия. Сделал предупредительные выстрелы (хотя не обязан, мог стрелять на поражение, - т.к. предупреждением считается... "читайте закону, если не грамотные". Без раненных, Злоумышленники скрылись.
- Я бы вызвал наряд полиции на место, пусть ищут.

"Еще один случай произошел в минувшие выходные на территории одной из баз отдыха в Сосновом Бору,
...
глава одного из семейств взялся за пистолет и произвел несколько выстрелов в пол."
- Ещё раз, предупредительные выстрелы, которые позволили избежать травм любой из сторон. В помещении стрельнуть или в пол, или потолок..
Αндрей Κудрявцев
Не много ли производных слова "массовый" в тексте?.. Где вы тут узрели массовость, товарищ журна... лист..?
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