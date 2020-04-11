FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
73.75р80.74р
11.04.2020 16:01
1
Печать

«Властелин колец», судоку и письма от невесты. Премьер-министр Великобритании идет на поправку

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон идет на поправку. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель офиса премьера.

«Премьер-министр продолжает делать большие успехи», — приводит заявление помощника Джонсона РИА Новости.

Ранее в канцелярии премьера рассказали о больничном досуге Бориса: тот смотрит «Властелина колец» и другие фильмы, а еще разгадывает судоку. Его невеста Кэрри Саймондс пишет возлюбленному ободряющие послания. А однажды отправила ему фото УЗИ их будущего ребенка.

Джонсон объявил о диагнозе 27 марта. Первое время он работал, находясь в самоизоляции, но потом попал в реанимацию. Подключение к ИВЛ премьер-министру не понадобилось, он дышал самостоятельно все время лечения. В данный момент Джонсон уже в обычной палате.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний