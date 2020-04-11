«Властелин колец», судоку и письма от невесты. Премьер-министр Великобритании идет на поправку
Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон идет на поправку. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель офиса премьера.
«Премьер-министр продолжает делать большие успехи», — приводит заявление помощника Джонсона РИА Новости.
Ранее в канцелярии премьера рассказали о больничном досуге Бориса: тот смотрит «Властелина колец» и другие фильмы, а еще разгадывает судоку. Его невеста Кэрри Саймондс пишет возлюбленному ободряющие послания. А однажды отправила ему фото УЗИ их будущего ребенка.
Джонсон объявил о диагнозе 27 марта. Первое время он работал, находясь в самоизоляции, но потом попал в реанимацию. Подключение к ИВЛ премьер-министру не понадобилось, он дышал самостоятельно все время лечения. В данный момент Джонсон уже в обычной палате.