Оперштаб Петербурга: На 80 заболевших коронавирусом семь выздоровевших

Петербургский оперштаб по коронавирусу подтвердил информацию о 80 новых заболевших за сутки, которую сообщили федеральные власти. Совпадает и общее количество больных — 488. По числу выздоровевших центр и регион не сошлись.



По данным местных штабистов, на 11 апреля в Петербурге за сутки выздоровели семь человек, а всего 66 человек. Федералы ранее отчитались о 74 выздоровевших.



Утром городской оперштаб отчитался о 7554 обследованных на коронавирус за сутки. На карантине в городе находится 5612 человек. Из них 48 — в обсерваторе «Заря», 3128 — на самоизоляции, 2436 — контактировали с заболевшими.

