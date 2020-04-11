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11.04.2020 12:16
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Оперштаб Петербурга: На 80 заболевших коронавирусом семь выздоровевших

Петербургский оперштаб по коронавирусу подтвердил информацию о 80 новых заболевших за сутки, которую сообщили федеральные власти. Совпадает и общее количество больных — 488. По числу выздоровевших центр и регион не сошлись.

По данным местных штабистов, на 11 апреля в Петербурге за сутки выздоровели семь человек, а всего 66 человек. Федералы ранее отчитались о 74 выздоровевших.

Утром городской оперштаб отчитался о 7554 обследованных на коронавирус за сутки. На карантине в городе находится 5612 человек. Из них 48 — в обсерваторе «Заря», 3128 — на самоизоляции, 2436 — контактировали с заболевшими.

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Комментарии (3)

Mozg
Да, заболевших рисуют всё активнее.... Пугают, что они все умрут... Но жалкие людишки умирать отказываются.
А2020
И это все, что они нам могут сказать? Не густо.
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