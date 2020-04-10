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10.04.2020 22:01
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Путин обсудил снижение нефтедобычи с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом вечером 10 апреля сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках «ОПЕК-плюс» относительно снижения объёмов добычи нефти. Условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что о сокращении добычи удалось договориться с Мексикой — именно позиция этой страны срывала сделку ОПЕК+. Общий объем снижения, как сообщалось ранее, должен составить в мае-июне 10 млн баррелей в сутки, из них 2,5 млн, скорее всего, придутся на Россию.

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Комментарии (1)

idiot
"Если печенег упал на пол, он стал половцем".©
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