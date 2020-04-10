«Они нам вернут деньги, когда будут готовы сделать это». США помогут Мексике за согласие сократить добычу нефти

США окажут помощь Мексике после ее решения сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом вечером 10 апреля на брифинге в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.



Правда, помощь будет небескорыстной. «Они нам вернут деньги, когда будут готовы сделать это», - пояснил Трамп.



Напомним, сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти тормозило нежелание Мексики в ней участвовать. При этом уже накануне сообщалось о принципиальной договоренности о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Половину снижения должны взять на себя Россия и Саудовская Аравия — по 2,5 млн баррелей в сутки.

