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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 19:27
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Петербурженка не выдержала одиночества и пригласила гостей. Суд оштрафовал её на 15 тысяч

Выборгский районный суд выставил счёт за гостеприимство на домашнем карантине. Дверь квартиры поторопилась распахнуть петербурженка, которую в изоляцию загнало общение с коронавирусным больным.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 10 апреля, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП) к ответственности привлечена Татьяна Антонова.

31 марта она получила постановление Главного государственного врача по Петербургу с предписанием самоизолироваться после контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Женщина уединилась в квартире на проспекте Художников, возобновить живое общение ей разрешено с 12 апреля. 8-го числа выдержка ей изменила, и в квартиру прошли посторонние.

«Антонова свою вину признала полностью», — уточнили в пресс-службе. Суд оштрафовал её по нижней планке, предусмотренной частью 2 статьи 6.3 КоАП, — на 15 тысяч рублей.

По этой же статье за день к ответственности привлекли предпринимателя, который не захотел закрывать пышечную в разгар пандемии. За аналогичное досталось кофейне на Заневском проспекте. А вот штрафовать задержанную на прогулке петербурженку по 6.3 КоАП суд отказался.

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